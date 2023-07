Desbandada en el PRI: senadores renuncian al partido junto a Osorio Chong

Los senadores priistas Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila Villegas, Nuvia Mayorga Delgado hicieron oficial este lunes su renuncia al partido tricolor.

“En un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional”, dijo el senador Osorio Chong al encabezar al grupo de senadores del tricolor que abandonan este día sus filas y se constituirán como un grupo para fortalecer la democracia.

En conferencia de prensa, los senadores encabezados por Osorio Chong criticaron que el PRI está extraviado y tiene una dirección soberbia bajo el mando de su actual dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas y, por eso, han decidido salir de sus filas.

“Nos toca actuar con base en nuestros principios, pero también para desterrar la incongruencia, la falta de resultados, así como el sometimiento de quienes piensan distinto. Que quede claro: siempre estaremos agradecidos con el partido en el que participamos, teniendo o no teniendo una responsabilidad, un encargo o una representación. Siempre estuvimos ahí”, expresó el senador.

Además del anuncio de su salida, el legislador hidalguense aprovechó para arremeter en contra de Moreno Cárdenas de quien dijo que ha destruido toda la unidad del Revolucionario Institucional.

“Sí, en poco tiempo Alejandro Moreno destruyó a nuestro gran instituto político. Miró sólo para sus propios intereses, su ambición y para su protección de todo lo que públicamente he señalado y acusado”, dijo el legislador hidalguense en referencia en referencia a los señalamientos contra el dirigente de Yanet comprado voluntades mediante candidaturas.

“Destruyó todo, destruyó la institución que le entregaron para hacerla pedazos” expresó Osorio y recordó que modificó en una Asamblea partidista los estatutos para controlarla.

Agregó que, no conforme con eso, “con amenazas y agresiones”, hizo cambios en comités estatales y municipales, con el fin de poner a sus incondicionales. También, aseguró que quienes se opusieron los expulsó: “hoy tenemos en la gran mayoría de los estados a las que no reconoce la militancia y tiene sólo obediencia con este personaje, si logró tener empleados, no dirigentes”, puntualizó.

Al hablar de su renuncia partidista, Osorio dijo, que a pesar de su salida del tricolor, los senadores no se van a retirar de la política y que seguirán luchando pero desde otras trincheras. Por esto, anunció que se constituirán como un grupo para dignificar la política.

“Hoy anunciamos también en que nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, significar la política y pensar únicamente en las y los mexicanos. No se equivoquen, ni nos retiramos de la política ni nos hacemos a un lado. Hay mucho mas que hacer por este país y nos necesita a todas y a todos, a cada uno de nosotros”, explicó.

“Para que algo pueda nacer, algo debe terminarse”: como diría Oscar Wilde, porque el que vive más de una vida debe morir más de una muerte”, expresó el senador.

Advirtió que si no se puede cambiar desde adentro al partido lo van a cambiar desde a fuera, pero de la mano de la sociedad civil.

Durante un breve discurso realizado en conocido hotel de la Ciudad de México, el también exsecretario de Gobernación manifestó que Alejandro Moreno es el responsable de la derrota electoral del PRI que los ha llevado sólo a dos victorias estatales desde 2019, en Coahuila y Durango, y acusó que Moreno “ha llevado al PRI al precipicio”.

El senador concluyó que mantendrán los postulados del PRI y van a seguir acompañando a la militancia que se siente defraudada.





