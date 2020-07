PAN denunciará a Gatell y Alcocer por negligencia

El PAN perfila denuncias ante la Secretaría de la Función y la Fiscalía General de la República, contra el titular de la Secretaría de Salud y el subsecretario y vocero de la pandemia, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, respectivamente, por ejercicio indebido del servicio público,omisión y negligencia.

La denuncia está relacionada por el mal manejo de la pandemia y por crear confusión entre la población en cuanto al uso de medidas sanitarias de prevención, caso concreto el cubrebocas, que primero no y luego sí, adelantó a El Sol de México la senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado.

“La confusión es tanta que personas se desplazan por la vía pública sin ninguna medida sanitaria, porque el presidente dijo que no se preocuparan, que salieran a la calle; son muchas versiones, el Gobierno no ha sido serio cuando habla del tema, no ha precisado la información’’.

La denuncia, explicó la panista, es por uso indebido del servicio público, por negligencia. “Son servidores públicos y piensan que están como fuera del marco de la ley y no es así. Los servidores públicos estamos obligados a ciertas responsabilidades y ellos parecen como que están cómodamente instalados en el poder y no quieren escuchar’’.

“Están violentando las leyes; si no haces bien lo que te corresponde, en este caso es el manejo de la pandemia, es ejercicio indebido del servicio público y así cada omisión de los servicios públicos tiene un nombre y se pueden presentar denuncias por las omisiones’’, reiteró la panista.

Queja ante la OMS

Márquez Alvarado, secretaria de la Comisión de Salud del Senado, recordó que anteriormente han presentado denuncias por la escases de medicamentos “y lo seguiremos haciendo’’, advirtió.

En sentido, recordó que acudió a la Organización Mundial de Salud “para exponer mi preocupación ante los contagios del virus que se han estado presentado e incrementado en toda la ciudadanía de México, así como en altos funcionarios públicos de primer nivel del Gobierno Federal, varios de ellos, días antes que resultaran positivos, estuvieron en contacto directo sin tomar medidas de precaución sanitaria con el Presidente de la República".

Además, el Ejecutivo, “a pesar de las recomendaciones sigue haciendo giras por todo el país, lo cual representa un riesgo de infección para las personas y comunidades a las que visita en esta reuniones’’, expone la panista en su carta dirigida a Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS.

Envié, añadió, un oficio a la OMS para que el presidente rectificara su actuación frente a la pandemia, porque es el gobierno federal que ha puesto el mal ejemplo. He presentado denuncias y tengo otra pendiente por hacerlo, apuntó Márquez Alvarado.

“Ya hemos pedido la renuncia de Hugo López-Gatell, concretamente para el tema de la pandemia, y una más por el desabasto de medicamentos contra el del titular de la Cofepris. Vamos a seguir’’, finalizó.

