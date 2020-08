Pandemia no puede conducirnos a una parálisis legislativa: Óscar Ramírez Aguilar

El Senado de la República no puede ni debe detenerse ni por la pandemia ni por las elecciones del 2021; “no puede conducirnos a una parálisis legislativa’’, por el contrario, está llamado a conciliar para construir y ofrecer las respuestas que el país requiere, afirmó el presidente de la Mesa Directiva, Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.

En lo que fue su primer discurso como líder del Senado, también advirtió que “no puede haber sometimiento de un poder sobre otro’’.

Política Senado elige a Óscar Eduardo Ramírez Aguilar para presidir la Mesa Directiva Recordó que desde la tribuna senatorial se han defendido libertades, se han condenado dictaduras; “en los escaños que tenemos el honor de ocupar se han sentado los mexicanos y mexicanas más ilustres, ser senador de esta gran nación, es una responsabilidad mayúscula, ser presidente exige un doble compromiso’’.

En mi desempeño, dijo, seré un facilitador para el trabajo legislativo; promoveré el diálogo y la tolerancia; el derecho a disentir, el respeto a la pluralidad y a las decisiones de la mayoría, serán ejes en la conducción de los debates.

Con los otros poderes, el Ejecutivo y el Judicial, me conduciré con un sentido estrictamente republicano; con las entidades federativas habrá diálogo, apertura y respeto al federalismo.

Con diplomacia parlamentaria se añadirán nuevos lazos a los vínculos que nos estrechan con la comunidad internacional.

Con un profundo compromiso y sentimiento de honor asumo la presidencia del Senado.



Gracias a quienes me brindan su confianza, a los medios de comunicación que difunden la actividad, así como las y los ciudadanos a quienes nos debemos y construimos juntos la patria que queremos. pic.twitter.com/kpzTWkDRYS — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) August 31, 2020

Ramírez Aguilar dijo a sus pares que "tengan la seguridad que día a día velaré por la dignidad y la protección de los derechos de cada uno de ustedes, siendo garante del patriotismo constitucional y del estricto cumplimiento de la legalidad. No puedo dejar de advertir que durante el periodo de esta presidencia habrá procesos electorales, este órgano no es ajeno a esas contiendas, pero no pueden conducirnos a una parálisis legislativa’’, explicó.

Destacó que el país pasa por momentos complejos, la realidad que ha traído consigo la pandemia exige redoblar esfuerzos, el Senado no puede ni debe detenerse.

“Los convoco a que en la definición de la agenda legislativa se privilegie el bien común, a las personas y la protección de los derechos humanos’’.

📌 El senador @ramirezlalo_ rinde protesta como presidente de la Mesa Directiva. pic.twitter.com/gMF6zoKh5W — Senado de México (@senadomexicano) August 31, 2020

Ramírez Aguilar recordó que visiones centralistas y momentos oscuros de nuestra historia nos llevaron a un desencanto, que provocó un trágico desgajamiento a la patria; entre veredas de piedra y lodo, sobrevino la deformación infame del poder temporal que suprimió la voz del Senado, surgieron entonces próceres que fincaron su identidad en el heroísmo de la resistencia.

Sin sometimiento de un poder a otro

Patriotas como Juárez, que persiguieron el sueño de la democracia y restauraron la República, impulsaron el resurgimiento nuevamente de esta Cámara, hombres como Sebastián Lerdeo de Tejada, con quien el Senado vio su renacimiento republicano; en cada uno de nosotros vive la memoria del doctor Belisario Domínguez “para recordarnos que no puede haber sometimiento de un poder sobre otro y que las ideas tocan cuando bajan de la cabeza al corazón’’.

▶️ #HoyEnElSenado se eligió a los integrantes de la Mesa Directiva para el tercer año de la #LXIVLegislatura, que será presidida por el senador @ramirezlalo_. ¡Te invitamos a conocerlos! pic.twitter.com/CX5CvAg6Op — Senado de México (@senadomexicano) August 31, 2020

Alcanzar acuerdos cuando se tienen visiones distintas de la historia, de la sociedad y del Estado, es difícil, pero hemos logrado al discernir nuestras diferencias encontrando nuestras coincidencias, señaló.

Estos logros, añadió, han sido posibles gracias al compromiso, al oficio político, a la altura de miras y la disposición de los coordinadores parlamentarios.

Reconozco amplia y profundamente a los coordinadores parlamentarios de todos los grupos, por su gran disposición en los acuerdos, finalizó el senador chiapaneco.