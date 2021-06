Plantea AMLO reformas en materia energética, electoral y de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer las tres reformas constitucionales que contempla para la segunda mitad de su sexenio que contemplan los ámbitos energético, electoral y de seguridad.

Durante la conferencia matutina, el mandatario abundó que la primera reforma a la Constitución contemplará reforzar a la Comisión Federal de Electricidad para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos que las grandes corporaciones.

➡️Peso se debilita tras anuncios de AMLO por reformas constitucionales

Política AMLO ve difícil apoyo de ministros a extensión de mandato de Zaldívar

"No quería llegar a una reforma constitucional, por eso se hizo una reforma a una ley, pero todavía no se publicaba y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos; entonces qué nos queda, una reforma constitucional", expresó.

Detalló que la iniciativa contempla que 54 por ciento del mercado corresponda a la CFE, porque como está, dijo, aunque tenga capacidad de generación, no se le permite subir energía eléctrica a la red, tienen que subir primero las particulares.

Informó que se va mantener el mercado abierto a la inversión privada con 46 por ciento del mercado, pero lo más importante es que el costo de la energía baje para el público en general que los grandes consorcios.

La segunda reforma, de carácter electoral, propone que se disminuya el costo de los procesos electorales y que “de verdad haya independencia en todo el proceso” y que quienes dirijan y organicen las elecciones sean personas “de inobjetable rectitud”, afirmó.

"No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones, partidos, Instituto Nacional Electoral (INE) y Tribunal. No está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo", adujo el mandatario.

Explicó que podría mantenerse la misma estructura en el INE, pero "verdaderamente independiente", dijo, por lo que se buscará que los organismos electorales no estén bajo el control del conservadurismo, "que el amo de esos representantes sea el pueblo".

Política Alista AMLO reforma constitucional por la CFE

De igual forma, la iniciativa contemplará reducir el número de diputados y senadores en el Congreso de la Unión, mediante la eliminación del principio de representación proporcional.

"Para qué tantos diputados, por qué no, nada más se quedan los de mayoría, porque no se quitan los 200 plurinominales, no sólo en diputados también en Senadores. Vamos a reformar la Constitución para que haya democracia plena", señaló.

La tercera reforma consiste en que la Guardia Nacional para que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el fin de evitar que se pueda "contaminar" como ocurrió con la Policía Federal.

"Queremos que la Guardia Nacional se siga consolidando, pero no queremos que pase después a Gobernación o a cualquier otra institución y en seis años esté echada a perder. No. Voy a proponer que forme parte de la Sedena", anunció.

En la propuesta que López Obrador enviará al Congreso prevé que la Guardia Nacional sea una rama de la Sedena como la Fuerza Aérea. "No quiero quedarme con la responsabilidad de no haber propuesto las cosas que considero importantes para el país".

Destacó que por tiempo buscará que su primera propuesta sea enviada este mismo año o a más tardar a principios del año entrante; la segunda, en 2022, y, una vez que se acredite el funcionamiento de la Guardia Nacional, la tercera en 2023.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En todos los casos, advirtió, el Ejecutivo propondrá las reformas y dejará en manos de los diputados avalarlas. "Si los legisladores dicen que no, si ellos quieren seguir apoyando injusticias, que asuman su responsabilidad", expresó.

Aseguró que ya se aprobaron las reformas principales a la Constitución, pero cerrará el sexenio con las tres propuestas para los siguientes tres años.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

También dijo que estará al pendiente de la discusión sobre la extensión de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJ), Arturo Zaldívar, pero no le corresponde intervenir.

Finanzas IP señala disparidad en la aplicación de reforma a la subcontratación

Sin embargo, el mandatario consideró que los ministros tienen en sus manos una oportunidad única para erradicar la corrupción en el seno del Poder Judicial.

López Obrador aclaró que no habrá "reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, además, aseguró que no habrá aumentos en términos reales de los precios de los combustibles en todo el sexenio.









Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music