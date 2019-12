PRD ya considera alianza con el PAN

Aunque en el estado de Coahuila el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no cuenta con registro local, “vamos a participar con el registro nacional y la intensión es que recuperemos el 3 por ciento para contar o tener un diputado local”, afirmó el representante de ese partido en el Instituto Nacional Electoral (INE), Camerino Eleazar Márquez, quien no descartó que para el 2020, el Sol Azteca haga alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y partidos locales.

Márquez recordó que en el caso de Coahuila se ha registrado un bipartidismo fuerte entre el PRI y el PAN pero, ahora con la llegada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se genera la expectativa de alternancia.

“En el PRD vamos a acompañar a los candidatos mejor posesionados y buscaremos que los candidatos sean propios”, adelantó Márquez Madrid.

Situación similar se llevará a cabo en el estado de Hidalgo, estado donde también se registrará elecciones el próximo año.

“Los trabajos que estamos llevando a cabo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el estado de Hidalgo, serán con miras a competir solos en el próximo proceso electoral para renovar ayuntamientos en los 84 municipios de la entidad”, destacó.

En tanto, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la Comisión de Dialogo del PRD descartó una alianza con el PRI y Morena, declaración que fue respaldada por Camerino Eleazar.

“El PRD tiene derecho a una prerrogativa electoral y en ocasiones es muy simbólica porque cada estado tiene su norma electoral para el financiamiento local pero desde lo federal vamos a priorizar que parte del recurso del PRD se utilizará para apoyar esas dos campañas: Coahuila e Hidalgo, debido a que son las dos únicas campañas que habrá en el 2020”, detalló.

“Con el PRI estamos impedidos de hacer una alianza de manera formal, en el caso de Morena debido al desgaste que tenemos con ellos porque son gente que salió de las filas del PRD y que no quiere saber nada del partido, ya que argumentan que cambiamos las causas; veo complicado que podamos hacer esta alianza además de que tenemos muchas reservas de poder hacer está alianza al interior de la militancia, pues las personas que están ahí sólo se postulan para obtener cargos y no les interesa nada más, son gente que satisface sus intereses y no el bien colectivo", manifestó por su lado Guadalupe Acosta Naranjo.

"Aunque con el PRI está cerrada toda posibilidad y no tenemos ninguna intención de ir en alianza con el PRI, así como con Morena debido a la condición de las personas que están dentro del partido; tenemos que reconocer que mediante una alianza mal definida pese a que se gane no se estará respondiendo a las demandas de los ciudadanos como hoy ocurre con Morena. Nosotros queremos tener buenos gobiernos, hoy en Morena están pensando en cómo salir de su crisis y como pelearse entre ellos, eso refleja que si ganan no van a poder sacar adelante ningún plan de gobierno municipal y nosotros no queremos eso", detalló el exdirigente nacional del Sol Azteca.