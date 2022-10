Que Ejército esté en las calles hasta 2028 es suficiente para lograr la paz, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que 2028 será suficiente para que el Ejército participe en tareas de seguridad y se pueda lograr La Paz.

El presidente considera que seis años son suficientes para que la Secretaría de la Defensa (Sedena) y de Marina (Semar) colaboren con la Guardia Nacional en tareas de seguridad hasta 2028, unque consideró que también es necesario que haya bienestar en la población.

“Yo creo que sí, (...) no sólo depende de las corporaciones, depende sobre todo de que haya bienestar”, subrayó el presidente.

López Obrador consideró además que no se puede utilizar permanente al Ejército en tareas de seguridad.

“Eso puede funcionar transitoriamente, pero eso no significa un buen gobierno, entonces ahora se está llevando una transformación y eso va a ayudar a serenar la vida pública”.

Sin polémica sería aburrido: AMLO sobre críticas a Adán Augusto

Asimismo, se le cuestionó sobre la polémica en la que se ha envuelto el secretario de Gobernación, Adan Augusto López, al confrontar a los gobernadores de oposición por el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

“No hay que sorprenderse de eso, sería muy aburrido que no hubiese polémica, estaríamos bostezando siempre, nada más la cosa es no enojarse y que no haya agresiones, pero que si haya polémica y debate, pero con argumentos”, dijo.

En esta semana, el secretario López Hernández se ha confrontado con los gobernadores de oposición en Nuevo León Jalisco y Chihuahua llamándolos hipócritas por no apoyar en los congresos locales que se apruebe la reforma para ampliar la permanencia del Ejército en tareas de seguridad y por el otro lado piden que se les apoye desde la Federación.

El presidente López Obrador dijo que no solamentente se necesita la aprobación del Congreso federal, también a nivel local.

“Primero se está poniendo a consideración la reforma constitucional en los congresos de los estados como lo establece la ley, no sólo se requiere la aprobación de una reforma constitucional en la Cámara de Diputados y en la cámara de senadores, sino también en las legislaturas locales, en cuanto menos la mitad de las legislaturas”.

Finalmente, reconoció que es polémico el tema del uso de las Fuerzas Armadas, pero recalcó que al final la GN se va a consolidar con apoyo del Ejército y la Marina.

“Claro que es polémico el tema pero afortunadamente ya salió y yo espero que se terminen de consolidar las reformas y espero que en adelante la corporación se siga fortaleciendo y siga siendo apoyada por la Sedena y Semar va a consolidarse y la gente lo está entendiendo".