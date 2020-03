Rechaza AMLO renuncia de Javier May, titular de Sembrando Vida

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la renuncia de Javier May, responsable del programa Sembrando Vida.

Presentó su renuncia pero no se la acepté dijo López Obrador en conferencia matutina.

Este martes, el mandatario confirmó que May renunció a su cargo “por diferencias” con la titular de la Secretaría del Bienestar, Marías Luisa Albores.

Sin embargo López Obrador indicó que revertirá el decreto del pasado 1 de marzo que le quita facultades al funcionario federal, porque no se le consultó.

Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a ver la renuncia

El mandatario aseguró que la secretaria María Luisa Albores y Javier May, ya hicieron las pases y se reconciliaron.

Diferencias hacen renunciar a May

El subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional, Javier May, presentó ayer su renuncia a la Secretaría de Bienestar, por diferencia con la titular.

A través de un comunicado, Javier May, explicó que no existían condiciones para seguir laborando luego de que María Luisa Albores abrogó unilateralmente las facultades requeridas para operar el programa.

Y señaló que de momento quedarían suspendidas las actividades programas.

Chocan diferencias

“No pasa nada, vamos a seguir ocupando el cargo de subsecretario y coordinando los trabajos de Sembrando Vida’’, dijo May Rodríguez luego de salir de la oficina presidencial.

Respecto al espaldarazo del presidente López Obrador en la conferencia mañanera, apuntó que es el trabajo de muchos años, lo conozco, llevamos 30 años trabajando juntos; él nos dio un encargo y lo hemos desempeñado con lealtad y honestidad y con todo el compromiso que esto conlleva.

¿Fue un desencuentro con la Secretaria?

Tenemos diferentes formas, métodos de trabajo y es normal, siempre se busca mejorar.

¿Se va a restituir la relación con la Secretaria?

Sí, no es un asunto personal, es de trabajo y más allá de las diferencias está un proyecto de Nación que coincidimos y el presidente a los dos nos dio la confianza.

¿Qué fue lo que sucedió?

Yo me entere de la revocación, nunca nos enteramos de que fue lo pasó realmente, confió el funcionario.

¿Se enteró cuando se publicó el decreto?

Así es. Habíamos tenidos reuniones antes. Fue una sorpresa. No hay argumentos porque el programa va muy bien.

¿Qué les dijo el presidente?

Que sigamos, hay que redoblar esfuerzos para cumplir las metas del presente año, trabajar de manera coordinada.









