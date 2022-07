Relación entre EU y México es para siempre: Ken Salazar

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que la relación entre ambos países "es para siempre", a pesar de las controversias en el marco del T-MEC.

En la celebración del bicentenario de relaciones comerciales entre los dos países, el diplomático refirió que la solicitud de consultas hecha por el gobierno estadounidense a México por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador son en el marco de la ley y confió en que el proceso termine bien.

"La relación entre Estados Unidos y México es para siempre, es lo que reconoce el presidente Joe Biden, y el T-MEC tiene estos procesos para solucionar estas acciones", dijo en la inauguración del recorrido de una locomotora de Kansas City Southern de México (KCSM) que conmemora el Bicentenario de relaciones comerciales.

Salazar reconoció que a lo largo de estos 200 años han habido tiempos y cosas difíciles entre ambas naciones, pero que en 2022 la relación tiene un camino bueno en adelante.

No será fácil, nunca lo ha sido, pero la realidad es que somos muy buenos vecinos y socios

El embajador reconoció que no hay otro lugar en el mundo como la región T-MEC para hacer negocios y solucionar conflictos.

"No es China, ni el modo de ellos de gobernar; no es Rusia, no es Asia, pero es acá en América del Norte y eso es Estados Unidos, Canadá y México”, apuntó.

En el evento, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que ambos gobiernos siguen trabajando en fortalecer la relación comercial.

La funcionaria destacó que el ferrocarril ha sido pieza fundamental para unir a la región y destacó las inversiones que han hecho empresas como KCSM.

Se trata de la primera aparición de los funcionarios desde la solicitud que hizo Estados Unidos, y posteriormente Canadá, para revisar la política económica en el marco del acuerdo comercial.