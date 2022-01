AMLO se reúne con Carlos Salazar en Palacio Nacional

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, acudió la mañana de este martes a Palacio Nacional para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El empresario llegó a las 10:00 horas a Palacio Nacional al encuentro con el mandatario, que duró casi dos horas, y de inmediato subió a una camioneta, sin responder a la prensa sobre el tema de su reunión.

➡️ México tiene un rezago de 1.8 millones de empleos formales: Coparmex

¿Para qué se reunieron AMLO y Lomelín?

De acuerdo con un mensaje en redes sociales del CCE, la reunión tuvo que ver con las prioridades para el gremio de industriales para el 2022.

“En un ambiente de cordialidad, conversaron sobre los planes y prioridades del CCE para el 2022, así como de las opciones de colaboración entre el sector público y privado para lograr una pronta reactivación de la economía”, indica el mensaje del CCE.

No obstante, en las últimas semanas, López Obrador ha mantenido varios acercamientos con el sector empresarial. Incluso, este mismo lunes, destacó en su conferencia matutina, el trabajo de los empresarios en México y aseguró que sin ellos no se podría sacar adelante al país, mientras que aseguró que los industriales no se pueden quejar de su gobierno, pues les ha apoyado para invertir.

Otros encuentros...

El pasado 9 de diciembre, Salazar acudió a la comida entre el presidente López Obrador con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y luego de esta reunión dijo que el presidente invitó a los empresarios más importantes del país a que inviertan en México.

“El presidente fue muy claro en explicar algunos de los temas, ya que él lo que quiere es promover la inversión y tener un magnífico diálogo con el sector empresarial”, señaló el ex director general de Coca-Cola FEMSA.

Un asunto relevante para el presidente y los empresarios es la inflación creciente en el país. Al respecto, el presidente ha minimizado el fenómeno y mencionó en semanas anteriores que los empresarios tienen confianza para invertir en México.

Por su parte, Salazar dijo hace dos semanas que este año a los empresarios les preocupa el tema de la inflación, así como la reforma eléctrica y la baja productivas del país.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Nos preocupa enormemente la inflación, como a la autoridad, que podamos de alguna manera controlarla. Y es que no nada más es un problema de las cadenas productivas, es parte del consumo y de los choques del exterior”, comentó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Respecto a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente, el CCE perfila cabildear el tema a través de un foro que realizarán antes de que arranque el parlamento abierto sobre esta propuesta de reforma.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️