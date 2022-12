Decidí no enfrentarme al Presidente porque no soy suicida: Ricardo Monreal

Morelia, Michoacán.- Ricardo Monreal Ávila, presidente de la mesa directiva del Senado, se dijo excluido por el presidente Andrés Manuel López Obrador por perfilar a Claudia Sheimbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López Hernández como aspirantes a la candidatura de Morena rumboa a las elecciones presidenciales del 2024.

En entrevista, al asistir este sábado al informe legislativo del senador michoacano Cristóbal Arias Solís en el Centro de Convenciones de Morelia, el legislador morenista dijo que no se enfrentará al mandatario federal, pero se quejó de que “no hay piso parejo para todos rumbo al 2024”.

“No le puedo decir nada al Presidente. Decidí no enfrentarme a él porque no soy suicida y yo soy parte del movimiento aunque no les gusta a muchos, pero soy un hombre independiente de autonomía y criterio”, subrayó.

En entrevista colectiva, Monreal Ávila expresó que “no hay piso parejo para todos rumbo al 2024” / Foto: Fernando Maldonado | El Sol de Morelia

"El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es muy poderoso en su voz y en muchas décadas no habíamos tenido a un presidente tan fuerte; que la mencione (a Claudia Sheinbaum) 127 veces positivamente, a mí me mencioné solo una y muchas otras de manera negativa, no es piso parejo obviamente. Y si el partido está pensando en una encuesta, pues ella ya va muy avanzada por el simple hecho de estarla mencionando todos los días”, declaró.

Monreal Ávila lamentó que la gente se vaya con lo que dice el Presidente sin mirar si es lo idóneo para el país, pero pese a ello no buscará acercamiento con el Presidente, ya que "ello no cambiará nada y sería un suicidio”.

Hizo un llamado a la sensatez y “a actuar con reflexión y con mesura”, al tiempo que dijo que la decisión para participar en las elecciones del 2024 aún no está definida. “Por ahora necesitamos ver los ritmos de la política”, enfatizó.

Nota publicada en El Sol de Morelia