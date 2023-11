Samuel García se registra como precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano

El gobernador de Nuevo León con licencia, Samuel García, realizó el registro como precandidato presidencial por Movimiento Ciudadano este domingo en las instalaciones del partido.

García Sepulveda llegó acompañado de su esposa Mariana Rodríguez y su pequeña hija Mariel, respaldado también por el dirigente de MC, Dante Delgado.

"Gracias por el ánimo y recibimiento, estamos convencidos que este 2024 pintara el futuro de México. Este 2024, como lo logramos en NL, tenemos que sacar a la vieja política del país de una vez por todas. Vamos a demostrar cómo hacer política y un nuevo México. Vamos hacer historia, no los vamos a defraudar”, dijo Sepúlveda.

Batalla es con Morena, el Frente está frito: Samuel Garcia

En su discurso, Samuel Garcia señaló que la batalla será contra Morena, porque el Frente Amplio por México está frito.

“Hoy la batalla ya no es el Frente, hoy la batalla es Morena, vamos por ellos que van y se sienten seguros y tenemos siete meses para derrotarlos”, sentenció.

Samuel indicó los motivos por los que se animó a postularse, entre ellos, que los partidos PRI y PAN, integrantes del Frente Amplio por México, no merecen ptra oportunidad.

"El PAN ya tuvo dos sexenios y también fracasó y nos decepcionó, delincuencia, sangre y corrupción y hoy quienes tienen la oportunidad (Morena), vemos con decepción esa apuesta al pasado que no representa a los jóvenes, que somos el 60% de México y somos mayoría y vamos a poner un nuevo gobierno un gobierno joven fresco y eficiente que apueste a futuro y no al pasado que representan las corcholatas las tapa roscas y ya mejor no hablo de ellos.

🟠🗣️"Vamos a demostrar cómo se hace nueva política", Samuel García firma registro como precandidato presidencial por @MovCiudadanoMX https://t.co/13SrS8tdI8 pic.twitter.com/sD9YX6E0ey — El Sol de México (@elsolde_mexico) November 12, 2023

“Estamos convencidos de qué podemos replicar lo que sea logrado en Nuevo León, lo que es el grado en Jalisco, en Campeche. Ya hemos puesto suficiente muestra para pedirle al país su confianza de qué todo el país puede crecer al ritmo de Nuevo León y Jalisco, se lo merece el país se lo merece la Ciudad de México con Salomón y vamos a seguir en Jalisco arrasando y pintando naranja”, dijo Samuel García.

El aspirante a la presidencia de México aseguró que poco a poco se irá posicionando en las preferencias y ganará las elecciones en 2024.

“Hoy nadie me puede decir, si vamos en segundo lugar, vamos a ganar la presidencia la República, si del cuarto remontamos, el segundo está más papita y que se agarren los morenos porque hoy empieza la campaña deveras, no las campañas aburridas, ilegales con seis meses violando la Constitución”, expresó.