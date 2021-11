Martha Márquez renuncia al PAN; acusa que el partido ya no es democrático

Este viernes, la senadora Martha Márquez presentó su renuncia a la militancia de Acción Nacional. A través de redes sociales, la legisladora precisó que su decisión obedece a la falta de rumbo del partido, el cual, dijo, ha dejado de ser democrático y ha ido perdiendo la esencia democrática.

"No puedo continuar en Acción Nacional porque sería cómplice del daño que hoy se le causa a las familias mexicanas. La dirigencia no permite la democracia, la afiliación libremente. Seguiré trabajando para defender, con menos miedo menos violencia y más libertad", destacó en su mensaje.

Agregó que no permanecerá más al Consejo Nacional, al Consejo Estatal y a la Comisión de Doctrina.

Asimismo acusó que los principios del partido se han ido perdiendo, por lo que ya no puede ser parte del mismo, al dejar de lado el combate a la corrupción, la ausencia de posturas claras y el secuestro de una gran institución.

En su discurso también dijo que se le violentó y el blanquiazul no hizo nada.

“Se me ha violentado políticamente, el PAN no me ha defendido cuando he sido violentada políticamente en Aguascalientes”, refirió.









