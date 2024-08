Sheinbaum revira a Ken Salazar sobre reforma judicial: 43 estados de EU eligen a jueces por voto

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reviró a Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, quien este jueves manifestó su oposición a la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una breve publicación de redes sociales, Claudia Sheinbaum apuntó que en la mayoría de los estados del país vecino del norte los jueces son electos por voto popular.

“Información muy relevante: en 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular”, escribió la próxima mandataria.

¿Qué dijo Ken Salazar sobre la reforma judicial?

Este jueves, Ken Salazar declaró que la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, como lo propone la reforma judicial, podría vulnerar el estado de derecho en México y a su vez afectar la relación económica entre ambos países.

“Si se llegaran a aprobar las elecciones de jueces en 2025 y 2027, amenazan la histórica relación comercial que hemos construido, la cual depende de la confianza de los inversionistas en el marco legal de México”, escribió el embajador en un comunicado.

Salazar argumentó que cualquier reforma judicial debe contar con mecanismos que garanticen que el Poder Judicial sea fuerte y no esté sometido a la corrupción de la política. Asimismo, agregó que la elección de jueces por voto, abre la puerta a la cocción de crimen organizado.

“Las elecciones directas también podrían hacer más fácil que los cárteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, agregó el canciller.

Ningún extranjero puede legislar en México: Monreal

Por su parte, el senador Ricardo Monreal señaló que las declaraciones de Ken Salazar son solo una opinión que respeta aunque no la comparte; “creo que no ha leído completa la reforma, es amigo mío y le voy a mandar los fragmentos, los párrafos, los artículos que garantizan que no sucederá lo que es su preocupación”.

Al salir de la casa de transición de Claudia Sheinbaum, el senador comentó que no hay ningún motivo para hacer caso de lo dicho por el embajador estadounidense puesto que ningún extranjero puede legislar en México.

Asimismo, precisó que en las elecciones del 2 de junio México eligió a sus legisladores para avanzar con la reforma judicial. Recordó que la iniciativa se discutirá en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo 26 de agosto para que sea aprobada en la próxima Legislatura.