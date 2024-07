"Sólo tuvo un mal día": Alicia Bárcena justifica papel de Biden en debate presidencial de EU

La cancillería mexicana, Alicia Bárcena consideró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden solo tuvo un mal día el jueves pasado cuando participó en el primer debate con su contrincante electoral, Donald Trump, pero dijo que tiene la impresión de que va a continuar en la contienda por la Casa Blanca.

Entrevistada en el marco de la Tercera Cumbre sobre Políticas Exteriores Feministas, que se celebra en la sede de la cancillería, Bárcena agregó que el contenido de lo que dijo el mandatario estadounidense fue muy importante porque habló de las políticas que está llevando adelante.

“Y debo decirles que en México tenemos una gran relación en temas tan delicados como la migración y drogas" dijo.

“Tuvo un mal día, como ustedes saben estaba resfriado, no se se sentía muy bien, entonces yo creo que no tuvo un buen día pero no por eso va a renunciar a la candidatura, bueno eso creo”, agregó.

El mandatario estadounidense ha visto su candidatura debilitada como aspirante demócrata a los comicios de noviembre tras el debate contra el expresidente Trump en el que se mostró torpe físicamente y por momentos titubeante e incoherente.

Bárcena reconoció que “es una incógnita” que pasará con la relación con Estados Unidos si Donald Trump regresa a la presidencia, pero consideró que si en parte el republicano dio pauta al Tratado de Libre Comercio (T-MEC), lo lógico sería que siguiera impulsándolo.

“Eso es lo que esperamos, pero nadie sabe”, afirmó.