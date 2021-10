Va por México quiere regresar dinero a municipios

Los partidos de oposición que conforman la alianza legislativa Va por México –PAN, PRI y PRD–, plantearán en la Cámara de Diputados un presupuesto alterno que contempla regresar recursos al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) así como a los municipios a través del Ramo 23, el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y el Fondo Metropolitano.

“Queremos que haya medicamentos en los hospitales, no sólo para los niños con cáncer. No hay retrovirales, no hay medicina en los hospitales, el Insabi ha sido un rotundo fracaso”, dijo Luis Espinoza Cházaro, coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro.

Agregó que buscarán quitar recursos a las “obras faraónicas” que hoy no son la prioridad para el país. “No oigo en los cafés o en las fondas plantear que urge un tren maya al sureste, pero sí los oigo preocupados por la seguridad, porque las calles no tienen mantenimiento, porque en su trabajo están despidiendo gente. Ése es el espíritu, el eje diferenciador del presupuesto presentado por el Ejecutivo”.

Aunque reconoció que Morena y sus aliados en el Congreso tienen el número de diputados suficientes para aprobar el presupuesto enviado por el primer mandatario, indicó que no quitarán el dedo del renglón, “en el sentido de que podemos discutir de cara a la gente para que la gente sepa qué planteamos unos y otros, y que la gente tome partido y venga a ver a San Lázaro qué es lo que proponemos”.

“Queremos dar un amplio debate, no en lo obscurito, no sin el canal del Congreso o sin los medios de comunicación presentes, sino un parlamento abierto de cara a la ciudadanía. Por supuesto que hay dos propuestas de Presupuesto de Egresos de la Federación: la oficial y la alterna de Va por México”, mencionó.

En entrevista con El Sol de México, el legislador del Sol Azteca también habló de la postura que asumirá su partido en torno a la Reforma Eléctrica que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantando que votarán en contra si el Ejecutivo insiste en no incluir las energías limpias y renovables.

El otro gran tema para el PRD, dijo, son los monopolios públicos, que no permiten dar mejores tarifas porque no hay competencia; y un monopolio como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), golpeado con malas finanzas, es ilusorio que dará mejores tarifas a los usuarios.

Sobre las demandas que podrían emprender los inversionistas extranjeros por la cancelación de contratos, Luis Cházaro señaló que lo único que generarán serán grandes demandas millonarias y multas que acabarán pagando todos los mexicanos, “pues el dinero que no es del Presidente ni de Hacienda, es de todos los mexicanos”.