Polevnsky se rebela contra su dirigencia

En medio de la división al interior del partido en el gobierno Morena, un grupo encabezado por Yeidckol Polevnsky Gurwitz, aspirante a la dirigencia nacional morenista se deslindó de las posiciones personales del dirigente provisional de este partido, Alfonso Ramírez Cuéllar.

En un posicionamiento, donde aparecen más de 500 firmas de morenistas se sostiene que las opiniones que emite Ramírez Cuéllar son personales y “no representan los postulados de la cuarta transformación ni los principios de Morena”.

Política Aspirantes a dirigencia de Morena pactan encuesta abierta

“Decimos: No al aumento de impuestos. No al aumento de la deuda pública. No a la suspensión de pagos al IMSS de cuotas obrero-patronales.

"No a la irrupción por parte del Inegi. Sí a la Austeridad Republicana tan necesaria y ejemplar”, sostuvieron la aspirante a la dirigencia nacional de Morena, en la carta firmada por otra decenas de militantes del partido.

“Ratificamos nuestro respaldo irrestricto al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a su proyecto de nación y a sus políticas de gobierno. Nos deslindamos terminantemente de las opiniones, que a título personal, ha emitido Alfonso Ramírez Cuéllar’’, señala la carta. El posicionamiento se da en el contexto donde la actual dirigencia de Morena realiza una auditoría a la gestión de Polevnsky Gurwitz al frente del partido.

Antes de la carta mencionada, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional nombró a su exdirigente Polevnsky como la responsable de ese instituto político en Jalisco.

El objetivo es dar orden al trabajo territorial y reactivar los comités locales para fortalecer las estructuras de defensa y promoción del voto de cara al próximo proceso electoral intermedio de 2021.

Se buscó a Ramírez Cuéllar y a Polevnsky para conocer su opinión de la situación en ese partido y lo relativo a la carta, pero no hubo respuesta de ninguna de las partes.

Con información de Gabriel Xantomila | El Sol de México