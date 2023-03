¿Por qué no debes felicitar a las mujeres en el Día de la Mujer? Mapa de feminicidios en México

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fecha que de manera errónea es motivo de celebración y festejo para las mujeres de todo el mundo, sin embargo, hoy te explicamos lo significa esta fecha y por qué es un día en el que no debes felicitar a las mujeres.

¿Qué se celebra el 8 de marzo?

El Día Internacional de la Mujer se celebra desde 1975 cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció esta fecha como recordatorio de los sucesos que visibilizaron la precariedad que vivían las mujeres a nivel mundial.

Uno de ellos fue la muerte de 130 trabajadoras durante un incendio en una fábrica en Nueva York en 1911 cuando protestaban para exigir mejores condiciones de trabajo. Mientras que el segundo evento, también en ese mismo año, fue la movilización internacional de mujeres en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca para reclamar su derecho al voto.

Mujeres durante la marcha del 8M en Ciudad de México. Foto Mauricio Huizar | El Sol de México

Dichos acontecimientos marcaron un precedente para la ONU, que reconoció el movimiento social de las mujeres en su lucha por hacer valer la equidad de género, así como sus libertades y derechos.

“El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre”, señala la ONU.

¿Por qué no felicitar a una mujer el Día de la Mujer?

No debes de felicitar a la mujer en este día pues en primera instancia, no es una fecha de celebración sino de conmemoración de una lucha histórica que las mujeres han continuado hasta nuestros días y que actualmente sigue en marcha.

La desigualdad de condiciones aun es parte de la vida cotidiana y a esto se le ha sumado la violencia de género y los feminicidios que han aumentado con el paso de los años en varios países del mundo.

Colectivos pintaron nombres de víctimas de feminicidios en vallas colocadas para proteger a Palacio Nacional. Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Lo anterior, refleja una realidad, que pese a los esfuerzos de millones de mujeres a lo largo de la historia, no han sido suficientes para terminar con las injusticias que aun se viven a diario.

Incluso hay mujeres que se han manifestado en esta fecha con la consigna: "No me felicites, lucha conmigo", haciendo referencia a que no es una festividad, sino un día para crear conciencia y visibilizar los problemas que las mujeres aun tienen que enfrentar y que hace falta arreglar a nivel mundial.

