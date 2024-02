Asesinato de Angelita León podría ser ajeno a su activismo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se identificó al asesino de la buscadora Angelita León en Baja California, quien había solicitado apoyo por las amenazas recibidas, pero que su asesinato no está relacionado con su actividad de derechos humanos.

Al mismo tiempo reprochó que este tipo de casos se politicen y haya oportunismo. “Son también tiempos de zopilotes y de buitres y de mucho oportunismo”.

El mandatario comentó que entiende el “malestar legítimo” de los familiares de las víctimas que demandan el cumplimiento de los compromisos que asumió durante su campaña.

A pregunta en la conferencia manañera en Palacio Nacional sobre el rezago en el avance de más de 50 mil restos humanos que se encuentran en centros forenses en el país, el mandatario dijo que su administración va a informar qué ocurre con la creación de los centros de identificación humana que no han podido operar de manera adecuada.

“Todavía no termina el gobierno y entiendo que haya malestar legítimo en familiares de las víctimas, pero también hay molestia de nuestros adversarios. Estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no reprimimos, no desaparecemos, no torturamos ni espiamos. Nosotros nos formamos hace muchos años en la defensa de los derechos humanos y somos consecuentes. Entonces, no somos iguales”, agregó.

En el caso del asesinato de la activista, el jefe del Ejecutivo dijo: "nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido, ella tenía protección de las autoridades locales. Ella había manifestado tener amenazas, incluso había hecho la solicitud federal y se le había dicho que sí, aunque no contestó y las autoridades locales se hicieron cargo”.

Afirmó que se tiene identificado al presunto responsable pero que se tiene que ver con calma, “no adelantar nada, pero todo indica que no hay relación con lo que ella hacia muy bien de buscar a una hermana desparecida en 2018”.

Dijo que no adelantaría más sobre el caso, pero que solicitará a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos que presente un informe.

López Obrador insistió que su administración trabaja, pero que hay que separar lo legítimamente humano y justo para buscar a personas desaparecidas de la politización de lo que se da en estos casos. “Son también tiempos de zopilotes y de buitres y de mucho oportunismo”.

Luego arremetió contra la oposición, que dijo, se ha infiltrado en las organizaciones de derechos humanos. Indicó que esa es la razón por la cual a su administración le ha costado resolver el caso Ayotzinapa, de desaparición de los jóvenes normalistas.