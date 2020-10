Ciudadanos buscan vacuna contra influenza, pero no la encuentran

"Me dijeron que tengo que venir cada semana a preguntar si ya llegaron”. “A partir de noviembre tendrán la vacuna”. “Todavía no llegan”. “Me indicaron que vuelva después”. “Yo hice un recorrido por tres lugares”. “Hay que ir cada semana a preguntar si ya la tienen”. “A mi mamá y a mi abuelita se la aplicaron, pero ya no hay”. Estos son los testimonios de algunos ciudadanos de la capital consultados por El Sol de México que buscan la vacuna contra la influenza sin éxito en las sedes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los centros de salud y las carpas que se colocaron en las alcaldías.

Lo mismo sucede por ahora en clínicas, consultorios y hospitales privados. El miércoles de la semana pasada, este medio adelantó que las vacunas para el sector privado llegarían diez días después, es decir, iniciando noviembre, y serían 270 mil dosis. Solo seis mil, de 40 mil establecimientos en el país, tendrán autorización para vender el fármaco.

Funcionarios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aseguran que ante el temor por el Covid-19, “existe una alta demanda de la vacuna, pero no podríamos decir que se trata de desabasto. Se trata de un proceso de entrega calendarizado, casi quincenal que ocurre normalmente, pero que en este año por la demanda lo ven como desabasto”.

Explican que las dosis que están previstas para los habitantes de la ciudad son de un millón 800 mil y hasta ahora se han entregado dos lotes: el primero el 1 de octubre, de 370 mil dosis, y el segundo el pasado 15 de octubre, que consistió en 280 mil vacunas.

“De manera que esperamos que entre el martes y miércoles de la próxima semana llegue un lote adicional, de una proporción semejante a los dos anteriores”, informaron.

Al acudir a clínicas y centros de salud en la ciudad de México y el Estado de México, este medio no encontró la vacuna. En los centros de salud T-III Doctor Manuel Domínguez, en la colonia Guerrero, indicaron que no había dosis; en la clínica de Especialidades número 4, en la colonia San Rafael, señalaron que llegarán hasta el 15 de noviembre.

En ese lugar advirtieron que se debe tener cuidado si una persona acude al médico privado “porque hay vacunas ya vencidas y pueden provocar daño”.

Por otra parte, en el Centro de Salud T-III Doctor José María Rodríguez, ubicado sobre Calzada de Tlalpan, la respuesta fue: “no hay vacuna”.

Lo mismo ocurrió en centros de salud ubicados en Santa María la Ribera, División del Norte, Coyoacán y Mixcoac, donde la indicación fue: “vuelva a llamar en noviembre”.

Consultados al respecto, funcionarios del IMSS dieron a conocer que la meta es aplicar 14.4 millones de dosis de vacunas y que se tiene como estrategia hacerlo por etapas. Apenas iniciará la tercera.