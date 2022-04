¿Cómo hablar sobre el machismo con los niños?

La infancia y la adolescencia son dos etapas cruciales para nuestro desarrollo físico y emocional. Pero en esos años también nos enfrentamos a prejuicios y frases como “eso es de niñas” o “los hombres no lloran”, que pueden tener un gran impacto en nuestro futuro.

De acuerdo con un estudio de 2017, las niñas comienzan a percibir su inteligencia como menor desde los 6 años debido a los estereotipos de género en nuestra sociedad.

Es por eso que la firma de desodorantes Secret lanza la campaña #CambiemosLoQueHueleMal, la cual busca celebrar los cambios positivos en nuestro entorno y generar un mejor estándar social y cultural. Esta iniciativa es parte de los esfuerzos que hemos realizado en años recientes para abrir la conversación sobre temas como la desigualdad y todas esas frases que vamos normalizando en nuestro día a día.

Por esa razón, comparten algunos consejos para ayudar a que los niños y adolescentes puedan identificar los machismos normalizados en su entorno.

Impúlsalos a seguir sus intereses: Algunos niños tienen hobbies que pueden ayudarlos a desarrollar múltiples habilidades, aunque no se adapten a las expectativas tradicionales de género. No importa si es fútbol americano, ciencia o diseño, si notas que están interesados en algo, haz todo lo posible para motivarlos a explorar todo lo que pueden lograr en esas y otras áreas.

Háblales sobre sus derechos: Todos, sin importar nuestro género, tenemos derecho a disfrutar de las mismas oportunidades, y es importante que los más pequeños siempre lo tengan en mente. Por eso, te recomendamos informarles poco a poco sobre todo lo que necesitan saber sobre sus derechos.

Cuestionen los roles de género: En nuestro día a día, existen algunas actitudes que refuerzan estereotipos de género, y que muchas veces los más pequeños no pueden identificar. Conversa con ellos sobre estos momentos y explícales por qué debemos de evitar normalizarlos para seguir avanzando como sociedad.

Celebra a quienes impulsan el cambio: Hoy en día, los role models se han diversificado, y son muchas las personalidades que pueden inspirar a los más pequeños para seguir transformando el mundo. Elige algunas de ellas y motívalos a que descubran otras figuras que consideres interesante para ellos.

No sudes con preguntas incómodas: A veces, los niños y adolescentes suelen expresar su curiosidad en forma de preguntas muy directas sobre situaciones como la desigualdad y los machismos normalizados. Si este ha sido tu caso y no sabes qué responder, no te preocupes, ofréceles investigar un poco más sobre el tema para que juntos puedan resolver todas sus dudas.