“Aléjate de las tentaciones”: El consejo de un policía a punto de jubilarse

LEÓN, Gto. José Ismael Gasca López, tiene 56 años y 27 dentro de la Secretaría de Seguridad Pública de León; actualmente es policía segundo.

De ser socorrista, se formó en las filas de la Policía Municipal y aunque sabe que siempre hay riesgos, sacar adelante a su familia le dio aliento para continuar y no desistir; incluso, uno de sus hijos es criminólogo y licenciado en Derecho, especializado en policía ministerial y la recomendación que siempre le hace es “no caigas en tentaciones”.

José Ismael ha seguido esta misma filosofía desde que entró a la corporación y asegura que es parte de lo que lo ha mantenido a salvo tras la inseguridad y violencia que se vive en Guanajuato y el resto del país.

“Siempre andar bien activos, me dicen en mi casa que me cuide mucho, mi hijo también está en este ámbito y también son las mismas recomendaciones 'cuídate mucho', 'ponte bien alerta', 'no caigas en tentaciones' y no caer en tentaciones es la lealtad”, dijo.

José Ismael considera que es más riesgo lo que hace su hijo, sin embargo, comentó que ya están dentro de lo mismo y está satisfecho con lo que ha logrado.





Orgullosamente te puedo decir que gracias a este trabajo mi hijo tiene carrera y es ministro, yo fui la inspiración para él para llegar a ser lo que él y desarrollarse igual





Policía joven

Por su parte, Sandra Fonseca es una joven de 20 años, quien tiene un año activa en la Policía de León; su motivación fueron su papá y su hermano, quienes también han sido policías y ahora la posibilidad de estudiar Derecho dentro de la corporación.

“Gran parte de mi familia han sido policías, mi papá y mi hermano han sido policías, mi padre de muchos años y ellos han apoyado totalmente mi decisión, ya que en cualquier lugar se corre el peligro y aquí nosotros estamos atendiendo y diario en la calle, donde quiera se corre, pero aquí depende tu preparación y cómo reacciones ante cualquier situación”, comentó.

Sin embargo, referente a los riesgos que se enfrentan día a día, Sandra Fonseca aseguró que el hecho de mantenerse íntegra no la salva, pues los riesgos en la calle son múltiples y como elementos de seguridad deben estar conscientes de dónde están parados.

“Nosotros tenemos que estar bien conscientes de donde estamos parados y de lo que estamos haciendo, ahora sí que hay que obrar bien para tener buenos resultados, esto se va a ver todos los días, en todo el país y tenemos que traer muy bien puesto el uniforme y saber qué estamos haciendo y nuestro actuar va a hablar por nosotros”, añadió.

Cadete recién graduada

Jhoana López tiene 19 años y está recién graduada de la Academia Metropolitana de Seguridad de León; quiso ser policía porque es un espacio donde le abrieron la puerta para estudiar la licenciatura en criminología y porque siempre le ha gustado ayudar a la gente.

“Siempre me ha gustado servir y ayudar a la ciudadanía, pero más que nada quería profesionalizarme y aquí encontré la oportunidad de estudiar y trabajar”, aseguró.

En cuanto al riesgo que corren los policías y al ser una hija mayor, dijo que su familia siempre la apoyó en su decisión además de que en la corporación les brindan las herramientas necesarias para enfrentar las situaciones de riesgo.

“Riesgo hay en todos los trabajos y se puede decir que un índice más elevado a nosotros como policías, pero nos dan las bases fundamentales para poder saber cómo actuar ante cualquier situación”.