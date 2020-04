¿De qué hablan los mexicanos durante la pandemia de Covid-19?

Lo que más preocupa en este momento a los mexicanos es que el sector salud cuente con la infraestructura, personal y acceso a insumos para hacer frente a la pandemia por Covid-19, según un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la investigación, titulada ¿De qué está hablando la ciudadanía durante la Pandemia de Covid-19?, elaborado a través del análisis de redes sociales y encuestas, la segunda preocupación de los mexicanos es el impacto de la crisis en la economía del país y las consecuencias para el gasto familiar, incluyendo una percepción de abandono, por parte de las autoridades federales, del sector informal y la pérdida de empleos.

Por el contrario, de lo que menos conversan los mexicanos en tiempos de coronavirus, según el BID, es sobre información sanitaria o política falsa y la manipulación de la opinión pública para inducir pánico, caos o discriminar a minorías.

A diferencia de países de la región, entre las mayores preocupaciones de los mexicanos se encuentra el impacto de la crisis sanitaria en la depresión, ansiedad y ataques de pánico entre la población, así como cuadros de desesperación por el confinamiento extendido.

A pesar de estar en riesgo el ciclo escolar, para los mexicanos, según el BID, el impacto de la crisis en la educación durante el confinamiento, desde la pequeña infancia hasta la universidad, no es tema de mayor preocupación o del que se hable en redes sociales.

Los mexicanos no temen a un posible desabasto de alimentos ni se preocupan por los colectivos de mayor riesgo, tanto a nivel sanitario como personas mayores o con problemas respiratorios, como socioeconómico, citando a los migrantes, personas sin hogar, etc.; por el contrario, lo que el BID identificó fue que no se habla de medidas de solidaridad y empatía.