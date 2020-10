Guanajuato y CDMX, en top 10 de desapariciones

IRAPUATO, Gto. Nancy Haidé Ceja López aceptó un trabajo como vendedora de boletos en un palenque de la comunidad de San José de Guanajuato, en Celaya, uno de los dominios del Cártel de Santa Rosa de Lima. Desde ese día, un domingo 21 de octubre de 2018, está desaparecida.

“¿Cómo le explicas a dos pequeñas que su mami no ha llegado a casa porque no sabemos en dónde está, y que no fue la hora porque desapareció en plena tarde, y que no andaba de fiesta, ni de borracha, pues estaba trabajando para sostenerles y que no fue su falda porque vestía pantalón? ¿Cómo les explicas que no las abandonó, ni que dejó de amarlas, sino que un día simplemente ya no volvió a casa?”, cuestiona Guadalupe Ceja, hermana de Nancy.

Ese día Nancy desapareció con otras cuatro personas que acudieron al mismo palenque llamado “Las Morenas”.

La guerra que mantienen los cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima en Guanajuato no sólo ha colocado a la entidad en el primer lugar de homicidios dolosos desde 2018, sino que ha disparado la desaparición de personas: de dos mil 423 personas reportadas como desaparecidas desde el año 1964, mil 575 casos ocurrieron de enero de 2018 a la fecha, más de la mitad.

Jalisco concentra la cuarta parte de los casos en lo que va de la actual administración federal. Aunque “el dato más significativo y representativo”, expuso Encinas, “es el crecimiento de las denuncias de desaparición de personas en el estado de Guanajuato, que no figuraba en las estadísticas de desaparición de personas en los últimos años”. En este periodo Guanajuato registró mil 216 víctimas (diciembre 2018 a septiembre 2020).

De acuerdo con el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda, la desaparición de personas en la entidad comenzó a crecer desde 2015. Este año se han contabilizado 585 reportes, la mayoría durante la pandemia.

El estado del Bajío mexicano no es el único que llama la atención. Resalta también que la Ciudad de México se coloca en el cuarto sitio con más desapariciones en lo que va de la cuatroté, y Michoacán en el séptimo lugar, cuando no figuraban en el top ten del sexenio pasado, según cifras oficiales.

Encinas añadió que de enero de 2006 a septiembre de este año se han encontrado 4 mil 92 fosas clandestinas —mil 257 en lo que va del actual gobierno — de las que se han exhumado 6 mil 900 cuerpos y otros restos humanos.

AVANCES

Nancy Haidé no fue la única que desapareció aquel domingo. Monserrat Frausto, Alfredo Rayas, Maritza Rodríguez y Moisés Valadez corrieron con la misma suerte. Todos acudieron a trabajar al mismo palenque, pues ese día se desarrollaría un derby de pelea de gallos que operaba de forma clandestina.

La búsqueda en redes sociales por parte de amigos y familiares se intensificó. Sin embargo, no fue hasta que la página de Facebook “Desaparecidos Irapuato” —órgano de vocería de los colectivos de búsqueda de personas irapuatenses— dio a conocer el caso, que la Procuraduría estatal lo atrajo.

Las investigaciones de la ahora Fiscalía arrojan que los cinco sí llegaron al palenque e incluso se les vio cuando se retiraron. Fuera de eso, no hay rastro de ellos.

De acuerdo con Karla Quintana, comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, este año se han entregado casi 334 millones de pesos a 26 comisiones estatales de búsqueda.

Encinas destacó que los esfuerzos han permitido hallar a la mayor parte de las personas reportadas como desaparecidas, en 90 por ciento de los casos con vida. También se han fortalecido las labores forenses, lo que ha permitido identificar el 41.2 por ciento de los cuerpos exhumados de fosas.

Las cifras, sin embargo, no reflejan lo que vive la familia de Nancy Haidé. Su madre, Adela López, comparte una y otra vez la fotografía de ella en su cuenta de Facebook con la esperanza de hallarla. “Mientras no la encuentre la voy a buscar… No quiero que mi hija trascienda así, como un número de una estadística, ella no lo merecía. Ella no será una más, porque la vamos a encontrar”.

Mientras tanto, para López Obrador el incremento en reportes de desaparecidos tiene una explicación: las víctimas "nos tienen confianza".





Con información de Saúl Hernández