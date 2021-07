Este es el mundo que nos dejan: activistas critican incendio en ducto de Campeche

“Este es el mundo que nos están dejando”, dijo la joven activista Greta Thunberg, al reaccionar en sus redes sociales al incendio en un ducto submarino del complejo Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche que se suscitó este viernes.

Al mismo tiempo, acusó a las personas en el poder que se hacen llamar “líderes climáticos”, pero que, a su vez, dan apertura a la explotación de los combustibles fósiles.

Meanwhile the people in power call themselves "climate leaders" as they open up new oilfields, pipelines and coal power plants - granting new oil licenses exploring future oil drilling sites.

This is the world they are leaving for us. https://t.co/4hQ8nm11Fd — Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 3, 2021

“Mientras tanto, las personas en el poder se llaman a sí mismos ‘líderes climáticos’ mientras abren nuevos campos petroleros, oleoductos y plantas de energía de carbón, otorgando nuevas licencias petroleras para explorar futuros sitios de perforación petrolera”, sentenció la activista.

"Esto es radical"

Greta no fue la única en opinar ante tal evento. El senador estadounidense, Bernie Sanders, posteó en sus redes sociales el video del incendio mientras calificó al siniestro como algo “radical”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Por favor, no me digan que poner fin a nuestra dependencia de los combustibles fósiles es demasiado radical, ESTO es radical”, expuso.

Please do not tell me that ending our dependency on fossil fuels is too radical — THIS is radical. https://t.co/mPbrSEoVg5 — Bernie Sanders (@BernieSanders) July 3, 2021

Estos son "los graves riesgos de combustibles fósiles"

Mientras tanto, horas después del incendio, Greenpeace México lanzó su postura al respecto, sosteniendo que lo ocurrido en la Sonda de Campeche demostraba “los graves riesgos que implica tanto para el medio ambiente, como para la seguridad de las personas, el modelo de combustibles fósiles en México”.

“Si bien Petróleos Mexicanos reportó que ya está bajo control el incidente, identificado como un ‘ojo de fuego’ en medio del mar y que afortunadamente no hubo personas lesionadas, es evidente el riesgo que las instalaciones petroleras y su escaso mantenimiento, implican para el medio ambiente y para la seguridad de las personas”, indicó la organización.

El accidente producido en la Sonda de Campeche demuestra los graves riesgos del modelo de combustibles fósiles en México y lo que implica tanto para el medio ambiente, como para la seguridad de las personas 👉🏼 https://t.co/6mnUVGeTTs — Greenpeace México (@greenpeacemx) July 3, 2021

Aunado a ello, Greenpeace México recordó que de acuerdo con la información de Petróleos Mexicanos (Pemex), en este complejo se producen 63 mil barriles diarios de crudo y hasta 288 millones de pies cúbicos de gas, lo que representa un extremo riesgo para los accidentes.

“Como parte del modelo extractivista de combustibles fósiles, estos son los riesgos que enfrentamos a diario y que llaman a cambiar ya el modelo energético, como lo hemos demandado desde Greenpeace”, aseguró Gustavo Ampugnani, Director Ejecutivo de Greenpeace México.

Finalmente, la organización realizó un llamado a cambiar el modelo fósil, por uno donde las energías renovables sean la base para generar la energía que el país necesita y que no implican riesgos al medio ambiente.

"Daños al océano serán irreversibles"

La organización medioambiental Azul, de Estados Unidos, fue otra más que se pronunció ante el incendio, sentenciando que los daños "al océano y a la fauna marina serán irreversibles".

"Sobre el incendio de línea subterránea en el Golfo de México, no se han reportado heridos, pero los daños al océano y a la fauna marina serán irreversibles", dijo.

"El fuego no tiene lugar en el océano. Las explosiones como en el #GolfoDeMexico son solo cuestión de tiempo si seguimos explotando el mar por su petróleo. Es hora de parar", añadió.

Sobre el incendio de linea subterránea en el Golfo de México, no se han reportado heridos, pero los daños al océano y a la fauna marina serán irreversibles. #EndOffshoreDrilling #OffShoreDrillingSux pic.twitter.com/FZzzU7wPTN — Azul (@AzulDotOrg) July 2, 2021 El fuego no tiene lugar en el océano. Las explosiones como en el #GolfoDeMexico son solo cuestión de tiempo si seguimos explotando el mar por su petróleo. Es hora de parar. https://t.co/jmyboCH18t #FuegoEnElMar — Azul (@AzulDotOrg) July 3, 2021

Alexandria Ocasio-Cortez se suma a las críticas

Alexandria Ocasio-Cortez, legisladora del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se sumó a las críticas del incendió en el ducto de Pemex.



A través de sus redes sociales mencionó sugirió que dicho siniestro es la muestra del porqué no se debe continuar con el apoyo a los combustibles fósiles.

“Mención especial para todos los legisladores que salen a cenar con los grupos de presión de Exxon para que puedan decir que un Nuevo Trato Verde es demasiado caro”, indicó, haciendo referencia a los integrantes del poder legislativo que apoyan a la empresa Exxon.

Shout out to all the legislators going out on dinner dates with Exxon lobbyists so they can say a Green New Deal is too expensive 👍🏽 https://t.co/zlQE7LGfPL — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 2, 2021

Pemex analiza causas del incendio

Más de cinco horas después de haber sido controlado, Pemex confirmó un incendio en un ducto submarino del complejo Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche, que inició a las 5:15 horas de este viernes.

En un breve comunicado, la empresa productiva del Estado descartó detalles sobre el origen del incendio, solo refirió que se debió a una fuga y que realizará un análisis sobre su causa.

Informó que el incidente comenzó a las 5:15 horas de la madrugada con una fuga de gas en el ducto submarino de 12 pulgadas y la presencia de fuego en el mar, esto a 150 metros de la plataforma satélite KU-C.

Casi 11 horas después del siniestro y tras la circulación de videos y fotos en redes sociales, la petrolera refirió que el incidente fue atendido de inmediato al activarse los protocolos de seguridad y con el acompañamiento de embarcaciones cercanas de contraincendio como Isla Santa Cruz, Bahía de Campeche y Bourbon Alienor.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Pemex dijo que cerró las válvulas de interconexión en el ducto para extinguir el fuego y la emanación de gas, con lo que la contingencia concluyó alrededor de las 10:45 horas y restableció las condiciones normales de operación.

Asimismo, la empresa descartó que hubiera lesionados o evacuados a causa del incidente.

Con información de Juan Luis Ramos | El Sol de México.