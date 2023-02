Insuficiente, lo que ganan profesores universitarios, alerta SITUAM

La precarización salarial es permanente y le da al traste a todos los derechos laborales que en algún momento se adquirieron.

“Lamentablemente, estamos en una situación que decidir no estallar la huelga fue complicado por el tema económico. Pero también es cierto que hay una afectación sistemática en los salarios en las universidades y en todos los centros educativos”.

Lee también: Jueza ordena no limitar recursos a escuelas de horario extendido

Así lo expresa Abigail Pamela Gómez Suárez, secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM) en entrevista con El Sol de México, después de la decisión de no ir a la huelga este 1 de febrero en la UAM

Muy realista de que “el aumento de 4% es totalmente insuficiente por parte de la UAM, muy insignificante”, la secretaria general del CEN del organismo sindical de la Casa Abierta al Tiempo, refiere: “Pero los trabajadores en el análisis que hicieron consideraron que no estallara la huelga”.

“Ahora, vamos a preparar la revisión salarial que se tiene que presentar en diciembre de este año y ver qué se puede hacer de manera interna”, dice optimista.

Sociedad En Debate | ¿Reprobar alumnos?

Refiere que para la revisión salarial, se entregaría el pliego petitorio el 1 de diciembre de 2023. Y que tienen todo el año para programarse, para analizar muy bien la situación laboral. “Sí, para iniciar los trabajos con la UAM y ya de ahí ver que es lo se logra antes del siguiente año y con eso, ver qué situación podemos llevar a cabo”.

Afirma, que en general, los salarios de los trabajadores administrativos y académicos en las universidades y centros educativos son muy bajos.

“Hay una precarización laboral permanente, que le da al traste a todos los derechos laborales que en algún momento se adquirieron. Lamentablemente estamos en una situación que decidir no estallar la huelga, fue complicado por el tema de la economía.

Pero también es cierto que hay una afectación sistemática en las universidades y en todos los centros educativos.

¿Cuánto gana un profesor de asignatura en la UAM?

-Depende: un titular por el tema de los bonos tiene un salario significativo, pero por los bonos. En realidad de acuerdo al tabulador, un profesor de asignatura, tiene bajos ingresos.

Están jodidos los profesores temporales, que les pagan por hora y a veces los contratan por solo una hora.

Hay vacantes para profesores, pero no los contratan

¿Cuántos profesores temporales hay en la UAM?

-Aproximadamente tenemos como 800 profesores temporales, que no quieren contratar de manera definitiva. Tenemos 514 plazas vacantes de profesores, pero como la promoción y permanencia, la tienen las autoridades de la UAM, no los contratan sino solo por horas.

Tan solo un profesor asistente de medio tiempo gana 5 mil 703.22 pesos. Un profesor asociado, 8 mil 023.36 pesos y un titular gana 12 mil 275.61 pesos.

Y el maestro asistente de tiempo parcial por hora le pagan 384.56 pesos. Y un asociado 478.18 pesos y el titular, obtiene 572.46 pesos.

CDMX Bachilleres, a huelga; trabajadores exigen diálogo con autoridades

¿Eso ganan por hora?

-Sí, por hora. Están muy pauperizados los salarios, demasiado.

¿Con el aumento de 4% que recibieron no cubre la inflación?

-Así es. No alcanza, no subsana, nada.

¿Qué van a hacer ante esta situación? ¿Cómo piensan resarcirse?

-Vamos a establecer la agenda laboral con la administración, a ver de qué manera se puede lograr que cumplan con el acuerdo de mejora salarial en este año. Y, el siguiente, viene la revisión contractual. A ver qué sucede.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿El padrón de cuántos trabajadores es?

-Somos 5 mil 200 afiliados a SITUAM, administrativos y académicos. Y en total somos 8 mil 700 entre base, de confianza y académicos.

No fuimos a la huelga. Y no, no nos resolvieron la problemática salarial, Vamos a seguir luchando, expresó con un dejo de frustración la líder del SITUAM.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music