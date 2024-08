La elección de jueces no ha funcionado, advierten académicas de la UNAM

La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mónica González Contró, aseguró que la elección por voto popular de jueces no ha funcionado en otros países ya que los impartidores de justicia tienen una función distinta a la de los representantes populares.

“Como dijo la relatora de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, pues no ha funcionado a lo largo del mundo la elección directa de jueces y magistrados, porque pues éstos tienen una función distinta a quienes representan cargos de representación popular. Tienen que tener distintas características y por ello hay que ser especialmente cuidadosos en el proceso de selección”, dijo González después de asistir a la Develación de las letras en el muro de honor: Universidad Nacional Autónoma de México, por mi raza hablará el espíritu, en el Senado.

Por su parte, Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, dijo no estar de acuerdo con la elección, ya que la función judicial va más allá de la popularidad.

Foto: Omar Flores / El Sol de México

“En esa parte, yo en lo particular, no estoy de acuerdo, porque no tenemos todavía una cultura judicial y el ejercicio de la función judicial debe ser más que decir que por la popularidad desde mi punto de vista”, comentó.

Venegas consideró importante que haya una reforma a todo el sistema de justicia. Sin embargo, la directora de la Facultad de Derecho argumentó que es importante incluir voces en el diálogo para mejorar la propuesta.

“Considero que sí es importante que haya una reforma al Poder Judicial, a todo el sistema de justicia y solamente que hay que abrir el diálogo a todos los actores para ver qué ventajas, que se debe mejorar de la propuesta de la iniciativa”, comentó Venegas al final de la ceremonia en el Senado.

Mónica González Contró coincidió en la importancia de incluir voces en el diálogo de la reforma para garantizar la independencia y división de poderes en el país.

“Entonces creo que es necesario tener un ejercicio de parlamento abierto en donde se escuchen todas las voces y sobre todo que se vea como a través de los transitorios también se va a implementar la reforma”, dijo la directora de Jurídicas de la UNAM.