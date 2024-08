Masacre de San Fernando: a 14 años, los reclamos de justicia persisten

Han pasado 14 años desde la Masacre de San Fernando, suceso que sorprendió al mundo al enterarse que 72 migrantes habían sido asesinados en una bodega en Tamaulipas. Aunque la condena internacional no faltó, a la fecha no hay una persona sentenciada directamente por este delito.

La masacre ocurrió entre el 22 y 23 de agosto en el municipio de San Fernando, al norte de Tamaulipas. El saldo fue de 72 migrantes asesinados, 14 eran mujeres y 58 hombres, que presuntamente fueron privados de su libertad por integrantes de la delincuencia organizada.

“Con relación a las investigaciones o a la investigación en realidad estamos prácticamente en ceros. Me refiero específicamente a que no hay un solo responsable sentenciado por esta masacre”, declaró la coordinadora de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático del Derecho, Yesenia Valdez.

¿Qué se sabe de la Masacre de San Fernando?

De acuerdo con Yesenia Valdez, aunque hubo detenidos únicamente uno de ellos fue sentenciado por delincuencia organizada y por portar armas de uso exclusivo del Ejército, es decir, no fue castigado por el multihomicidio.

Nunca se ha esclarecido qué fue lo que pasó, cómo pasó, quiénes son los responsables de eso que pasó, por qué los asesinaron.Yesenia Valdez.

Durante estos años, la fundación ha acompañado a las víctimas indirectas de la masacre, además pidió el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAF).

Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia. Foto: Cortesía Fundación para la Justicia y Estado Democrático del Derecho.

“El primer contacto con la fundación fueron algunas familias originarias de Guatemala que tenían este temor de qué -cuerpos- les estaban entregando, a quién se les estaba entregando y porque no les habían permitido abrir los féretros”, recordó.

Desde el inicio el proceso fue irregular, ya que no les informaron cómo fue la cadena de custodia, ni siquiera la ropa o los objetos de las víctimas.

No solamente había familias de Guatemala, sino que también había familias que eran originarias de Honduras, de El Salvador, de Ecuador, de Brasil, de la India inclusive había una víctima.Yesenia Valdez.

La integrante de la fundación consideró que nunca se ha visto la voluntad de las autoridades, ni de la entonces Procuraduría General de República (PGR) en el caso.

Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia. Foto: Cortesía Fundación para la Justicia y Estado Democrático del Derecho.

Uno podía revisar los dictámenes periciales en materia forense y saltaban a la vista muchos errores. Está en cuestionamiento si ese fue el lugar de los hechos o simplemente el lugar del hallazgo.Yesenia Valdez.

Bodega de San Fernando, Tamaulipas, el lugar donde fueron asesinados 72 migrantes. Foto: Semar vía Cuartoscuro.com





En Guatemala, exhumaron cuerpos de las víctimas de la Masacre de San Fernando

Con la intención de que las familias de los migrantes asesinados tengan acceso a la justicia y ante la incertidumbre sobre si realmente los cuerpos que se les entregó eran sus familiares, este año la Fundación para la Justicia logró, con complicaciones, que se exhumaran restos de cinco víctimas en Guatemala.

Este año se logró la exhumación de cinco personas, víctimas de la Masacre de San Fernando, originarias de Guatemala. Foto: Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro.com

Valdez reveló que la exhumación se efectuó después de haberlo solicitado hace una década, aunque el Gobierno de Guatemala no les permitió la intervención del EAF, a diferencia de la exhumación que se realizó en Brasil, donde hubo más apertura.

Nosotros respetamos la voluntad de las familias y entendemos, porque además ya hay madres que han fallecido, algunas ya están muy enfermas, nos han manifestado: ya quiero saber si es o no mi hijo para descansar.Yesenia Valdez.

“Todo esto por no haber realizado debidamente el trabajo que debió de haber hecho Servicios Periciales de forma correcta, de forma integral y con respeto a los derechos humanos, tanto de las víctimas asesinadas como de sus familiares”, añadió.

En estos largos 14 años, las procuradurías se convirtieron en fiscalías, aunado al cambio del sistema penal acusatorio, por lo que a la fecha de los 72 migrantes ejecutados, 63 fueron identificados -aunque hay dudas en siete de ellos- mientras que los restantes nueve, siguen en calidad de no identificados.

Pese a la violencia, la injusticia y el dolor aún no hay una sentencia para esta masacre. Foto: El Sol de México

“Nosotros hemos sugerido que se hagan análisis de contexto pero también análisis criminales y otro tipo de diligencias que llegan a determinar en primer momento esta ruta migratoria criminal en el caso concreto”, puntualizó.

Fundación para la Justicia y El Estado Democrático de Derecho continúa con la exigencia de justicia

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho no ha quitado el dedo del renglón, en 2016 se solicitó que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, que dependía de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, investigará este caso, unidad que cambió su nombre a Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiados.

Hemos ofrecido diferentes peritajes de análisis de la investigación, de propuestas, de líneas y diligencias de investigación, pero en realidad no hay voluntad.Yesenia Valdez.

Estableció que masacres como la de los 72 y la de Camargo, ambas en Tamaulipas, deben ser investigadas con un equipo multidisciplinario y no con un Ministerio Público que, además, tiene a cargo 500 expedientes por investigar.

Camino hacia la bodega de San Fernando, Tamaulipas, donde fueron asesinados 72 migrantes. Foto: El Sol de México.

“Son casos complejos, casos en donde hay que jalar un hilo para saber si esa primera versión oficial fue o no real. No hay esclarecimiento de los hechos, no hay responsables directos por esta masacre, no se agotaron las líneas de investigación relacionadas”, finalizó.