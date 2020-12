México se enfila a encierro navideño por Covid-19

El Gobierno federal llamó a la población a retomar el confinamiento de manera voluntaria durante las fiestas decembrinas. En la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, exhortó a la ciudadanía a quedarse en casa ya que los contagios y los ingresos hospitalarios están en aumento, pero aclarando que no habrá cierre de actividades.

El llamado a quedarse en casa regresó 251 días después de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell lo pidiera por primera vez el 28 de marzo, un mes después de detectado el primer caso de Covid-19 en México.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sheinbaum Pardo dijo que por ahora no habrá nuevos cierres de actividades económicas, pero se reforzarán los filtros sanitarios en plazas comerciales, tiendas departamentales y espacios públicos concurridos como el Centro Histórico.

Apelamos, dijo en conferencia de prensa virtual, a la conciencia de los ciudadanos para volver a quedarse en casa, salir sólo si es necesario, no hacer compras decembrinas y no acudir a fiestas ni reuniones con familiares o amigos.

“Otra vez es tiempo de quedarnos en casa, seamos todos responsables (...) a volver a tomar nuestras medidas de Sana Distancia, y protegernos y proteger a los demás”, dijo. Con este llamado la mandataria capitalina rechazó que se vayan a aplicar medidas restrictivas como en Chihuahua o Jalisco. “Allá la policía multa a la gente, aquí la policía orienta, reparte cubrebocas. Es una ciudad solidaria”.

El mensaje de la jefa de Gobierno se dio horas después del que diera el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde exhortaba a los mexicanos a no salir durante diciembre y pasar las fiestas de fin de año sólo con la familia más cercana. “Si no tenemos nada verdaderamente importante que hacer, no salgamos a la calle. Si salimos a la calle guardemos siempre la sana distancia. No hagamos fiestas ni reuniones con familiares o amigos”, convocó López Obrador.

Por la noche, la Secretaría de Salud informó que Veracruz ingresará a semáforo sanitario verde por la epidemia de Covid-19 a partir del lunes, con lo que se une a Campeche y Chiapas como las únicas entidades en ese color, mientras que Baja California y Zacatecas son los únicos en rojo, debido a que Chihuahua y Durango pasaron a naranja.

La dependencia reportó un nuevo récord de nuevos contagios registrados en 24 horas, con 12 mil 127. Ricardo Cortés, director de Promoción a la Salud dijo que "la epidemia tiene momentos de resurgimiento" con el incremento de casos de Covid-19 en México.

Hasta ahora en un millón 156 mil 770 personas se confirmó contagio, mientras se acumulan 108 mil 863 personas que perdieron la vida. En el tema de la influenza, se reportó que a los hospitales privados han llegado a 82 mil vacunas contra esa enfermedad de las 270 mil programadas.

Hasta ayer, la Ciudad de México registraba tres mil 917 personas hospitalizadas por Covid-19, cifra que la coloca en los ni- veles de ocupación hospitalaria registrados el 24 de junio. “En los últimos siete días tuvimos un aumento de 285 camas ocupadas”, alertó Sheinbaum Pardo. Del 26 de noviembre al 3 de diciembre la ocupación hospitalaria pasó de 52 a 56 por ciento. En las camas generales la ocupación es de 61 por ciento y en cuidados intensivos de 43 por ciento. Para enfrentar este incremento en la demanda hospitalarias se sumarán 600 camas.

México AMLO pide ser responsables en fiestas decembrinas ante pandemia

Pese a este crecimiento en las camas de hospitales, la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja al límite, mientras el gobierno apuesta por la detección de casos positivos y a su aislamiento, antes que decretar nuevos cierres de actividades que provoquen otro golpe a la economía.

Se anunció la reducción de las actividades de gobierno y se dará prioridad a los trámites en tramites.cdmx.gob.mx. Con información de Nurit Martínez y Juan Pablo Reyes