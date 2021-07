México sin la capacidad para identificar cadáveres

En México no hay capacidad ni la coordinación institucional para contar con un sistema de identificación forense, advierte Guillermo Fernández-Maldonado, Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

“Se tiene, por un lado, según las cifras oficiales, casi 90 mil desaparecidos; por el otro, alrededor de 40 mil cuerpos sin identificar. El nexo entre en un caso y el otro es precisamente la identificación. Ya no es ni siquiera el tema de que no sabemos dónde está, sino que puede ser uno de estos (cuerpos) y no tengo cómo saberlo", dijo en entrevista a El Sol de México.

Justicia Madres de desaparecidos protestan afuera de Palacio Nacional

En el país han sido encontradas cuatro mil 92 fosas clandestinas y exhumados seis mil 900 cuerpos desde el año 2006. Además, recientemente el Gobierno federal informó del hallazgo de nueve “campos de exterminio” en cuatro estados.

De acuerdo con lo expuesto el pasado 18 de julio por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), en Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León se localizaron sitios donde cientos de personas fueron trituradas y pozoleadas (desechas con ácido) por el crimen organizado entre 2009 y 2013.

En este contexto, construir un sistema de identificación es la ruta para dar respuestas a la gente que busca a sus seres queridos. Fernández-Maldonado considera que el Estado mexicano ha reconocido sus debilidades en la materia, pero debe crear un sistema para la identificación de cuerpos dentro del territorio nacional y no afuera, como sucede en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, donde las evidencias se han enviado a la Universidad de Innsbruck para su análisis.

En septiembre de 2013, la Cruz Roja Internacional donó a México una plataforma tecnológica ya desarrollada en otros países, denominada sistema Ante Mortem/ Post Mortem (AM/PM), para la gestión de información forense. “Hay que resaltar que el proceso de identificación necesita de un análisis complejo que no es resuelto con un software, pero sí ayuda muchísimo a sistematizar y a centralizar la información para que esta pueda ser analizada de manera oportuna por expertos”, refirió en entrevista para este medio Yarimar Cristina Ruiz Orozco, coordinadora nacional forense para México del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Destacó que la Fiscalía General de la República (FGR), después de mucho tiempo, ha hecho un esfuerzo extraordinario para implementar el software en la mayoría de los estados del país, pues existe una verdadera necesidad de reforzar la centralización de la base de datos.

Precisó que, a diferencia del registro nacional, que recopila información sobre personas no localizadas, la base de datos AM/PM no sólo integra la información de desapariciones, sino también de fallecidos. “Sí está en funcionamiento, no es la única que existe. Pero se requiere de un esfuerzo interinstitucional de coordinación para que estas bases de datos puedan ser interoperables y puedan comunicarse, para que pueda intercambiarse información y ser parte de ese proceso de identificación mucho más complejo", comentó.

Oficialmente se reconocen más de 80 mil personas desaparecidas en el país. La situación en México supone un esfuerzo de interés internacional, en virtud de que no existe en la región una situación similar ni por el origen ni por la magnitud.