Pese al miedo, migrantes viajan para tener una vida mejor: activistas

¿Por qué a pesar de conocer historias de terror en Tamaulipas los migrantes llegan a la entidad?, Activistas que conviven diariamente con los migrantes en esta frontera afirman que en la mayoría de los casos la necesidad de una vida digna supera el miedo.

“Vimos el incidente que pasó en San Fernando pero eso no va a detener a las familias y a las personas migrantes que dicen ‘yo tengo una necesidad y la necesidad es más grande’”, declaró el pastor Héctor Silva, responsable de los refugios Sendas de Vida donde se atienden al menos a 2 mil 800 personas.

El activista dijo que las personas que logran identificar que viajarán por Tamaulipas lo hacen con temor.

Sociedad Ni la masacre de San Fernando frenó a los migrantes de pasar por Tamaulipas

Jesucristo migró, a Jesucristo lo quisieron matar, eso de la migración es un tema humano; hoy en día los gobiernos lo han tomado como un tema político.Héctor Silva

Los migrantes vienen de países donde han enfrentado pobreza y violencia extrema, factores que los hacen huir aunque en ello se les vaya la vida.

“Las enfermedades, la escasez, el agua, las sequías, todo eso… La última vez tuvimos 29 mil migrantes no nada más en Reynosa, estamos hablando no solo de los albergues, sino afuera de la ciudad, estábamos totalmente saturados”, recordó.

Señaló que cuando llegan a Reynosa las personas en migración se encuentran en una crisis emocional complicada, dispuestos a cruzar de forma ilegal por lo que tratan de convencerlos de que no se expongan.

“A las personas hay que animarlas ‘si te vas a ir, no lo hagas ilegalmente, no te cruces porque va a haber un castigo, vas a manchar tu nombre’”, aconseja.

La mitad de los norteamericanos no quieren a los migrantes

El pastor, Abraham Barberi, que junto con ciudadanos norteamericanos ha llevado comida, enseres y juguetes a los refugiados en Matamoros, apuntó que hay personas en Estados Unidos que no aceptan a los migrantes.

Aunque no todos los norteamericanos aceptan a los migrantes, hay algunos que les llevan ayuda a Matamoros. | Foto: El Sol de México

“Está dividida la comunidad que está en Estados Unidos por los partidos políticos; los republicanos en su mayoría no creo que sean anti inmigrantes creo que han escuchado comentarios de que los migrantes son ladrones, secuestradores, son drogadictos, asesinos”, opinó.

Hay como una mala información, de que hay manzanas malas podridas lo hay en todos lados, pero en su mayoría es gente que quiere escapar de la pobreza del gobierno en donde vienen.

Dijo que constantemente los migrantes le relatan que en su trayecto fueron secuestrados.

“Han sufrido desafortunadamente por el crimen, secuestros, les han quitado dinero. Yo digo que sí les da miedo -migrar- pero la necesidad es tan grande que se atreven a cruzar el estrecho del Darien que es bien peligroso, llegar aquí también es peligroso”, enfatizó.

Foto: El Sol de México

Con diferentes tareas y en distintos lugares, ambos pastores, Abraham y Héctor, intentan cumplir con lo que ellos consideran es su misión, aunque ello implica acompañar a los migrantes en el dolor y la angustia.

“Hay gente que sufre bastante. No lo veo como ‘son migrantes mugrosos, me van a pedir dinero’, lo veo como una oportunidad que Dios me permite cumplir mi propósito que es ayudar al necesitado y hacer lo que es correcto”, finalizó Abraham.

Abraham Barberi, acude a Matamoros para ofrecer comida y enseres a los migrantes que se alojan en campamentos. | Foto: El Sol de México

Muchos migrantes podrían estar entre las cifras de desaparecidos

La vocera del colectivo Víctimas del Diez de Marzo, Delia Quiroa, ha solicitado que se realice una recolección de ADN en Centroamérica ya que ven muy posible que muchos de los cuerpos que se han encontrado en fosas pudieran corresponder a migrantes.

La buscadora de desaparecidos, Delia Quiroa, señaló que es posible que en las fosas encontradas en Tamaulipas haya migrantes. | Foto: El Sol de México

Podemos encontrar restos, lo hemos hecho en Matamoros, Reynosa, sin embargo, se les busca en la base de ADN y no coincide con los registros que se tiene. Es necesario tener material genético de los países de donde vienen los migrantes.

La mujer que en agosto del 2021 organizó un búsqueda ciudadana en el campo de exterminio conocido como “La Bartolina”, señaló que esta petición ya se ha hecho a las autoridades.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“La primera persona que se identificó en ‘La Bartolina’ fue un muchacho de Guadalajara que había sido deportado, ahí se comprueba la relación que hay con la migración y es algo en lo que vamos a seguir insistiendo”, afirmó.