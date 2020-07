No estoy contagiado, dice Esteban Moctezuma tras encuentros con Arturo Herrera

Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública anunció que luego de estar tres veces en contacto con Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien dio positivo de Covid-19, mantiene sus actividades bajo observación y “en un par de días” concluirá el seguimiento.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se integra al grupo de 42 personas enlistadas entre los contactos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera y del subsecretario de Gobernación, Rabindranath Salazar, quien anunció el martes pasado que había dado positivo a la prueba de Covid-19.

Ayer en la conferencia de prensa del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell se dio a conocer que de los 70 contactos enlistados inicialmente se redujo el número a 42 y de ellos tres personas que tuvieron contacto con el secretario adquirieron la enfermedad.

El pasado 22 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una ceremonia en la que se anunció el cambio entre las secretarías de Gobernación y la de Hacienda, en la cual también participó la secretaria Olga Sánchez Cordero y Arturo Herrera.

Ese habría sido uno de los espacios de contacto de Arturo Herrera y el subsecretario Salazar, pero también con el presidente, por lo cual entró en el listado de 70 posibles contactos iniciales que informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell al cierre de la semana pasada.

El secretario Esteban Moctezuma dijo: “Estoy trabajando diario con poca gente para garantizar sana distancia y aplicar las medidas de prevención. Por ello, no me he presentado a eventos de más personas. En un par de días concluye el período de observación y ¡afortunadamente estoy bien y de buenas! Abrazo con afecto”.

Afirmó: “Gracias a quienes amablemente preguntan por mi salud. No estoy contagiado, sigo los protocolos de la Secretaría @SSalud_mx. Estuve tres veces con el Secretario @ArturoHerrera_G previo a su diagnóstico positivo”.