No vamos a declarar la guerra: AMLO por video de CJNG

“No a la guerra, si a la paz, nada de declarar la guerra, eso no es solución, eso ya sabemos lo que ocasiona, siempre se va a proteger a la gente, sin masacres, con inteligencia más que con fuerza y no se va a caer en ninguna provocación”

Esas fueron las palabras del Presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar un estudio a detalle del video que apareció la semana pasada de un grupo armado.

México Es un evidente montaje, afirma Durazo sobre video del CJNG

Fue a través de redes sociales y Whatsapp que el grupo criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), difundió un nuevo video en el que asegura que su guerra no es contra el gobierno sino contra José Antonio Yepez Ortíz, alias ‘El Marro’, identificado como líder del Cártel Santa Rosa de Lima.

En ese sentido, el Ejecutivo dijo a la población que tengan confianza, no hay ningún riesgo.

Los homicidios que se cometen la mayoría que pierde la vida son miembros de las mismas organizaciones que se enfrentan, no es agradable porque no queremos que nadie pierda la vida, y muchos de estos grupos de delincuencia donde la mayoría jóvenes que no fueron atendidos, que se les dio la espalda, durante el periodo neoliberal también.









