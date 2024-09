Usted nos traicionó: padres de los 43 de Ayotzinapa reclaman a AMLO por proteger al Ejército

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador la protección al Ejército en las investigaciones del caso.

En el discurso por los 10 años de la desaparición de sus hijos, los padres y madres advirtieron que no darán tanto tiempo al gobierno de Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de los normalistas.

“Señor presidente, no nos hagamos tontos. Usted sabe perfectamente bien quién fue el que participó masivamente en el ataque cobarde hacia nuestros hijos, que fue el Ejército. Usted lo sabe y desafortunadamente se puso del lado de la traición, porque no nada más traicionó usted a estos 43 padres de familia, sino a todo un pueblo mexicano sediento de justicia y de saber la verdad”, acusó Mario González, padre del joven normalista César Manuel González.

Sociedad Padres de los 43 normalistas reprochan promesas incumplidas de López Obrador

“Decir también que el gobierno entrante, si piensa hacer esto, nosotros vamos a seguir luchando y decirle que no le vamos a dar tanto tiempo como se lo dimos a este personaje que desafortunadamente nos traicionó”, advirtió el padre.

Por su parte, Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, indicó:

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, traicionó la confianza que como padres pusimos y dio la espalda al caso Ayotzinapa por proteger al ejército. Pasará como cómplice de aquellas personas que desaparecieron a nuestros hijos”, dijo a AMLO.

La madre indicó que, si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto fue el responsable de la desaparición de los normalistas, López Obrador decidió proteger al Ejército.

“Dos gobiernos, el gobierno de Enrique Peña Nieto, el responsable de la desaparición de nuestros hijos, quienes fabricaron su verdad histórica que tanto daño hizo. El actual gobierno que se comprometió a esclarecer el caso pero que prefirió darle la razón al Ejército dando la espalda al caso Ayotzinapa y traicionando su palabra”, relató.

Igualmente, solicitó que el gobierno entregue los documentos faltantes de los llamados “800 folios”, y que regrese el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a la investigación del caso Ayotzinapa.

“Queremos el regreso de ellos porque sólo ellos nos conducirán hacia el camino a saber de nuestros hijos”, indicó la madre.

Contingente en la marcha por el 10 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Romina Solís / El Sol de México. Contingente en la marcha por el 10 aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México. Contingente de la marcha por la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos. Contingentes de la marcha por el 10 aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Roberto Hernández / El Sol de México.

A estos reclamos se sumó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, quien indicó que al inicio del gobierno hubo avances, pero cuando las pesquisas llegaron al Ejército, todo decayó.

“Al inicio de esta investigación hubo voluntad (...) pero cuando la investigación empezó a tocar al Ejército Mexicano, cuando las pesquisas empezaron a sugerir que el Ejército mexicano había infiltrado la Normal (de Ayotzinapa), ahí el gobierno ya no quiso continuar con la investigación, ahí el gobierno dio la espalda a las madres y padres de familia”, explicó el abogado Rosales.

México Las 3 noches de Ayotzinapa: las verdades sobre la desaparición de los 43 normalistas

Entre los reclamos al gobierno también estuvieron las dificultades que pusieron para el acceso al Zócalo capitalino, entre las que estuvieron unos bloques de concreto en la entrada de 5 de mayo.

“Este gobierno da vergüenza (...) No hay solidaridad con estos 43 padres, pareciera que estuviéramos en una dictadura a donde no tenemos forma de desplazarnos. ¿Dónde está aquella democracia que pregona este gobierno que se dice ser humanista? No, compañeros, la democracia la utilizan nada más cuando les conviene, cuando quieren algo a su favor, pero para nosotros no existe”, reclamaron los padres.

“Son 10 años que hemos caminado a pesar de todo el dolor, a pesar de las enfermedades, a pesar de los climas. Hemos caminado con esperanza de encontrar a nuestros hijos”, concluyó Legiqueño.