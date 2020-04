SEP prevé regreso a las aulas el 1 de junio; cierre de ciclo escolar, sin cambios

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, anunció que el calendario escolar en la educación básica se ajustará puesto que por la epidemia del Covid-19 se perderán 6 semanas de clases. A partir de este lunes 20 de abril, los niños retoman las clases virtuales y el 1 de junio regresarían a las aulas para iniciar un proceso de recuperación y entrega de calificaciones finales porque no se modifica la fecha para el cierre del año escolar que será el 6 de julio.

Ante los secretarios y subsecretarios de educación de los estados, el secretario Moctezuma, dijo que el calendario aún estaría sujeto a modificaciones que se puedan hacer quizá el 15 de mayo, dependiendo de la evolución de la pandemia y de lo que marque la Secretaría de Salud.

De ser así la propuesta es que “se trabajaría dos semanas más de julio y se recorren las vacaciones al mes de agosto”, planteó el titular de la Secretaría de Educación Pública en la reunión virtual en la que participaron 78 autoridades estatales y de la SEP.

México Ante Covid-19 ya no habrá regreso a las aulas este semestre, acuerdan universidades del país

De acuerdo con algunos de los presentes en la XVIII Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), el mes de junio sería “remedial e incluso personalizado” para aquellos niños que no pudieron acceder a las plataformas creadas, no cuentan con televisión y no participaron de las clases virtuales del programa Aprende en Casa o del programa desarrollado en Google Education.

En la reunión que duró cuatro horas, el secretario Esteban Moctezuma detalló que al momento en que inició la pandemia por el Covid-19 se tenía un avance de alrededor de 75 por ciento del ciclo escolar, por lo que con la implementación de Aprende en Casa, a partir del lunes más de 25 millones de alumnos podrán retomar el servicios educativo en la emergencia sanitaria.

Pidió a los secretarios que “los niños no se preocupen, así como hemos sido flexibles en el tema del receso, así tendremos que ser flexibles y considerar que nadie está obligado a lo imposible, que lo principal es que estén tranquilos, que estén apoyándose y apoyados por sus familias y haciendo el mejor esfuerzo que cada uno de ellos pueda realizar”.

En un mensaje que previamente grabó el titular de la SEP para los maestros de educación básica, les dijo que “el ciclo escolar lo vamos a rescatar” y les pidió que en julio apliquen una evaluación en la que incluyan todo lo que los niños hagan sobre su experiencia en la epidemia, en otras actividades como música, ajedrez y conversar con los adultos y la escriban en una carpeta de evidencias.

Será con el programa Aprende en Casa, a través de la televisión, la radio y la distribución de libros, especialmente en las zonas más alejadas del país, que el próximo lunes se retomarán las clases a distancia, en junio se dará el regreso a las aulas y en julio las calificaciones.

El calendario que se había aprobado al inicio del ciclo escolar 2019-2020 se fijaba como fecha de cierre el 6 de julio. Ahora el secretario propuso, entre otras medidas, que se considere esa recopilación de relatos del periodo de confinamiento en la calificación final que se dará en julio.

En un mensaje a los maestros de educación básica del país, al que tuvo acceso El Sol de México, previo a que 25 millones de alumnos retomen actividades académicas a través del programa Aprende en Casa, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que pedirá que “en el mes de julio haya una evaluación para calificar el curso y para ello se incorporará una carpeta de experiencias que deberá elaborar cada alumno” durante el periodo de sana distancia.

Desde ahora advirtió que en el uso de las nuevas tecnologías “va a haber muchos errores y muchos problemas para lograr el aprendizaje a distancia. Seamos tolerantes porque esta es una herramienta que estamos construyendo en la emergencia, ya en su momento en el salón de clases, ustedes con sus saberes, con la experiencia y pedagogía sabrán como remediar el atraso de estas semanas, el lograr empatar el programa de estudios y cómo sacar a delante el curso para que podamos tener un ciclo 2019-2020 exitoso”.

Esteba Moctezuma hizo un llamado a los maestros para “ignorar las críticas. Cuando ladran Sancho es que caminamos”, les dijo en un mensaje de 12 minutos y que se ha empezado a difundir entre los maestros. “El sector educativo no está paralizado, está tomando todos los elementos posibles para ayudar al mayor número de nuestros estudiantes, para incorporar a madres y padres de familia, y sobre todo para que quede claro que los maestros son insustituibles”.

México SEP reanudará clases en línea a partir del 20 de abril

Dijo que este es un apoyo que “vamos a remediar cuando lleguemos en el mes de junio a las clases regulares. También vamos a solicitar que en el mes de julio haya una evaluación para calificar el curso, que incorporará la carpeta de experiencias de cada alumno”.

El secretario aseguró que el Covid-19 ha trastocado la vida del mundo y en particular a la educación, ante ello “actuamos con oportunidad y responsabilidad”.

Relató que el 14 de marzo se anunció suspender las clases y se hizo una semana antes para que los maestros y padres de familia se preparan a una nueva realidad.

Esto permitió llegar al lunes 23 de marzo a un consejo escolar que ayudó a organizar actividades desde la casa en las semanas siguientes.

Informó que el próximo martes, en la conferencia mañanera dará a conocer “el calendario escolar ajustado a la pandemia”. Mientras tanto este 20 de abril continuarán las clases virtuales bajo la guía de los libros de texto gratuito y que será apoyan en el aprendizaje por televisión.