Alemania pide no viajar a España por alza en casos de Covid-19

Alemania se ha unido este martes a los países que han adoptado medidas o apuntado recomendaciones restrictivas sobre los viajes a España, en el marco de disposiciones para evitar la propagación del coronavirus.



ALEMANIA



El Ministerio alemán de Exteriores recomendó este martes no hacer viajes turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra "por las nuevas cifras de infección" del coronavirus en esas comunidades autónomas españolas.



En una actualización de sus recomendaciones a los ciudadanos alemanes en viajes al exterior del país, el Ministerio incluyó la referencia a que "se desaconseja" viajar a esas zonas si no es necesario el desplazamiento. Aunque el Ministerio alude a que las cifras de contagios en general en España "han bajado fuertemente", explica que "hay focos regionales de infección" en las comunidades autónomas mencionadas.



REINO UNIDO



El Gobierno británico exige un periodo de cuarentena que deben guardar al llegar al Reino Unido los viajeros procedentes de España y otros países con alta incidencia de coronavirus, aunque estudia reducirlo de catorce a diez días.



El Ejecutivo de Boris Johnson quiere presentar esta misma semana cambios en las medidas adoptadas el pasado sábado, cuando anunció la imposición desde el domingo de una cuarentena obligatoria a los ciudadanos llegados de España, so pena de multa de hasta 1.000 libras (unos 1.027 euros).



Las autoridades británicas estudian la posibilidad de efectuar test de coronavirus a los viajeros ocho días después de su llegada al Reino Unido. Si dan negativo, se les permitiría salir de la cuarentena dos días después, lo que reduciría en cuatro días el periodo de aislamiento obligatorio.



FRANCIA



Desde el pasado viernes día 24 Francia desaconseja viajar a Cataluña "hasta que la situación se restablezca" e incita "fuertemente" a los franceses que se encuentren allí a que cuando regresen a su país se hagan un test PCR, sin llegar a imponerlo. En la página web de sus consejos a los viajeros, el Ministerio francés de Exteriores considera que "en Cataluña la situación epidémica sigue siendo evolutiva" y detalla algunas de las medidas adoptadas en los últimos días por la Generalitat.



El Ministerio de Exteriores, que explica algunas reglas generales que están en vigor en España, detalla además restricciones que han impuesto los gobiernos autonómicos en Aragón y en Lugo, pero sin dar recomendaciones particulares para los franceses en esos territorios.





BÉLGICA



Bélgica prohibió el pasado fin de semana los viajes no esenciales a las provincias de Lleida y Huesca, obligando a quienes estén ya allí y vuelvan a someterse a una cuarentena de 14 días y a un test de coronavirus.



Asimismo, en las últimas recomendaciones del Gobierno belga se insta a "aumentar la vigilancia" para los viajeros que visiten Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, La Rioja y Extremadura. Para quienes entren en territorio belga desde estas seis comunidades autónomas se recomienda guardar cuarentena y hacerse una prueba para detectar el SARS-Cov-2, aunque en este caso no es obligatoria.



PAÍSES BAJOS



Países Bajos actualizó el pasado lunes sus recomendaciones de viaje hacia España, incluyendo en la zona naranja a la ciudad de Barcelona y sus alrededores. Pese a que no se ha impuesto una restricción total a los viajes a la capital catalana, se aconseja que solo se realicen los viajes estrictamente necesarios y que los ciudadanos que ya estén ahí vuelvan de inmediato realizando una cuarentena a su regreso.



El Ministerio neerlandés de Asuntos Exteriores hizo públicas estas medidas recordando que el tráfico hacia y desde las regiones de Segrià -Lleida y periferia- y A Mariña (Lugo) está ya prohibido por las autoridades locales.



NÓRDICOS



En los países nórdicos, solo Noruega y Finlandia desaconsejan viajes no esenciales a España, mientras que el resto no ha reactivado de momento ninguna recomendación de ese tipo.



Las autoridades noruegas obligan desde hace cuatro días a someterse a cuarentena domiciliaria de diez días a los viajeros procedentes de España, de acuerdo con la última actualización sobre la situación de la pandemia.



Finlandia, en cambio, no ha levantado los controles fronterizos con España ni eliminado las recomendaciones de no hacer viajes esenciales en ningún momento, ya que mantiene un criterio más restrictivo que el resto sobre la cifra máxima de contagios de Covid-19.



Ni Suecia ni Dinamarca desaconsejan viajes turísticos a España, aunque las autoridades danesas recomiendan desde el jueves pasado a todos los que viajen a Aragón que se sometan a un test de Covid-19 al volver a este país nórdico.



BÁLTICOS



En las repúblicas bálticas se han comenzado a aplicar en los últimos días medidas de puesta en cuarentena para los viajeros procedentes de España.



En Lituania y Estonia desde el 27 de julio se ordenó un autoaislamiento de catorce días de duración a la entrada al país, mientras que en Letonia la medida de cuarentena rige ya desde el día 24 de julio y además se desaconsejan los viajes a España.



POLONIA



En Polonia, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda evitar los viajes a Cataluña que no sean estrictamente necesarios, debido al "rápido aumento del número de contagios en la región, que incluye las ciudades de Barcelona y Lleida".



La página web del Ministerio indica que el pasado 17 de julio las autoridades catalanas reintrodujeron restricciones al movimiento y a la reunión de personas en una serie de localidades y advierte de que "es posible" que se decreten medidas de confinamiento en Barcelona y otras ciudades.