Apuñalan a dos empleados del museo MoMA en Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) fue evacuado este sábado tras el apuñalamiento de dos mujeres en el edificio, situado en pleno centro de Manhattan, de acuerdo con fuentes policiales.

El suceso tuvo lugar sobre las 4:00 de la tarde, señalaron medios locales, lo que llevó a una evacuación inmediata de la destacada institución cultural, que cuenta con unos 65 mil metros cuadrados.

El MoMA fue cerrado al público para que la policía llevara a cabo una investigación del suceso, mientras que las autoridades señalaron que la vida de las heridas que fueron trasladadas al hospital Bellevue no corría peligro.

El suceso desembocó en escenas de caos a la entrada del museo cuando las personas que se encontraban en él trataban de salir a toda prisa del recinto.

La policía solicitó a los ciudadanos que eviten las calles colindantes con el museo, mientras que fuentes de los medios locales apuntaron que las autoridades buscan a un hombre que llevaba un gorro de lana negro que podría haber sido el autor del ataque.

En una actualización del incidente a través de una conferencia de prensa se informó que el presunto agresor acudió al museo pero le fue negada la entrada ya que su membresía había expirado debido a tener antecedentes de conducta inapropiada anteriormente en el recinto.

El sospechoso se molestó y brincó sobre la recepción para ingresar y después atacar a dos empleados los cuales fueron apuñalados varias veces en la espalda y cuello.

El hombre es blanco, con una chamarra negra y una playera de patrones de colores y actualmente se encuentra prófugo.

"Las fotos que tenemos no son de mucha utilidad en términos de identificación, pero esperamos ser capaces de encontrar algo que nos ayude a saber a quién estamos buscando", apuntó la policía.

Al ser cuestionados si el hombre trabajaba en el museo las autoridades aseguraron que no es parte del personal, pero es un miembro del museo y es conocido por los empleados ya que lo visita regularmente.