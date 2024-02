Armeras de EU demandadas por México solicitan que el caso sea desestimado

Las cinco empresas vendedoras de armas demandadas por el gobierno mexicano ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitaron al juez de la Corte de Distrito de Arizona desestimar la acusación en su contra por facilitar el tráfico ilegal de sus armas a México.

Durante la primer audiencia del caso, que se llevó a cabo este jueves, las armeras argumentaron que no podían ser demandadas, por que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), les ofrece inmunidad procesal y, por tanto, no pueden ser demandadas.





Existe información suficiente para identificar que las empresas incurren en prácticas comerciales que permiten el tráfico de armas a México

Gobierno de México

Las empresas con sede en Arizona, Diamondback Shooting Sports, Inc.; SNG Tactical, LLC; Loan Prairie, LLC a.k.a. The Hub Target Sports; Ammo A-Z, LLC; y Sprague's Sports, INC., también aseguraron que sus armas representan un porcentaje mínimo de las que son utilizadas para homicidios en México.

Demandas que presentó México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que las demandadas aseguraron en la audiencia que el número de personas que fallecen por causas no relacionadas con armas de fuego en México es mayor que los fallecimientos por armas de fuego.

El Gobierno de México sostuvo en la audiencia que la ley a la que hacen referencia no tiene efectos extraterritoriales, cuando el daño de las prácticas comerciales ocurre en México.

“Existe información suficiente para identificar que las empresas incurren en prácticas comerciales que permiten el tráfico de armas a México. Aunque las empresas estiman que es marginal el número de armas traficadas por sus ventas, estas producen muerte y dolor en nuestro país”, alegó el gobierno mexicano.

Esta audiencia se celebró a un mes de la emisión de la sentencia favorable a México, por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, en el marco del litigio presentado en Boston contra empresas fabricantes y distribuidoras de armas.

En dicha sentencia, la Corte de Apelaciones estableció que las empresas no gozan de inmunidad cuando con sus prácticas comerciales negligentes facilitan el tráfico ilícito de armas a México. En el presente caso, la Corte de Distrito de Arizona podría aplicar el mismo criterio.

“La sentencia de este litigio se emitirá en los próximos meses. El Gobierno de México está convencido de que le asiste la razón legal y moral en sus acciones legales contra el tráfico ilícito de armas, y continuará agotando todas las instancias legales con ese fin”, señaló la SRE.