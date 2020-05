Boris Johnson anuncia cómo planea desconfinarlo poco a poco

El primer ministro Boris Johnson presenta este domingo su plan de desconfinamiento muy progresivo al Reino Unido, segundo país del mundo con más muertes por coronavirus, advirtiendo contra el riesgo de ir "demasiado rápido, perder el control y tropezar".

Duramente criticado por su relajación inicial frente al coronavirus, Johnson, que estuvo gravemente enfermo de Covid-19 y hospitalizado en cuidados intensivos, se convirtió en un acérrimo defensor de la prudencia y la paciencia.

"Tienes muy pocas opciones en la subida, pero es en la bajada donde tienes que asegurarte de no correr demasiado rápido, perder el control y tropezar", dijo al diario Sun On Sunday antes de la difusión el domingo a las 19:00 horas, tiempo local, de un mensaje grabado en el que detallará su plan.

Se espera que anuncie muy ligeras modificaciones inmediatas al confinamiento decretado el 23 de marzo y prolongado dos veces, en principio hasta finales de mayo.

Así en Twitter, cambió su eslogan de "quedarse en casa" por "permanecer alerta", al tiempo que pedía trabajar y permanecer en el domicilio el máximo tiempo posible y limitar los contactos, provocando las críticas de la oposición, para quien la falta de claridad puede agravar la situación.

Everyone has a role to play in helping to control the virus by staying alert and following the rules.



This is how we can continue to save lives as we start to recover from coronavirus.#StayAlert pic.twitter.com/2z9yl1Fxs4 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 10, 2020

El Reino Unido es ya el país europeo más golpeado por la Covid-19, con más de 31 mil muertos, y el segundo del mundo por detrás de Estados Unidos, cuya población (327 millones) es casi cinco veces superior.

Picnics y jardinería

Tras el discurso televisado de Johnson, "el lunes su gobierno publicará el plan (...) y el primer ministro informará al parlamento", precisó un portavoz de Downing Street.

Actualmente los británicos solo pueden salir de casa para ir a trabajar si es imprescindible, al médico, a la compra o a hacer ejercicio físico una vez al día.

Entre las primeras medidas de desescalada puede estar permitir más ejercicio, o tomar el sol y hacer picnics en los parques, siempre que se respete una distancia de seguridad.

Los grandes parques londinenses ya vivieron este fin de semana una multiplicación de estas actividades aún no autorizadas.

Y las calles se animaron el viernes, 75 aniversario de la rendición de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, con pequeñas fiestas entre vecinos más o menos distanciados.

Otra de las primeras medidas contempladas es la reapertura de los comercios de jardinería, uno de los pasatiempos preferidos de los británicos y del que se vieron privados por el cierre de tiendas.

Ante las graves consecuencias económicas del confinamiento -el Banco de Inglaterra prevé una caída histórica del 14% del PIB-, el gobierno estudia permitir el regreso a sus lugares de trabajo de quienes no puedan trabajar desde casa.

Pero también una cuarentena de 14 días para todas las personas que entren en el país, excepto las procedente de Irlanda, e incrementar las multas por infringir las reglas.

Sistema de alerta

La mayoría de estas medidas se aplicarán únicamente a Inglaterra, dado que las naciones autónomas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte determinan por sí mismas su desescalada.

Un sistema de alerta con cinco niveles y un código de colores del rojo al verde, similar al que existe para la amenaza terrorista, informará al país de la evolución de la pandemia para permitir determinar dónde y cómo suavizar el confinamiento.

"En este momento creemos que el país está en el cuatro en una escala de cinco, siendo el cinco el más preocupante", afirmó a Sky News el ministro de Gobierno Local y Vivienda, Robert Jenrick.

"Nuestra aspiración es bajar tan rápido como podamos a tres", aseguró.

En cada etapa, "estaremos en condiciones de abrir y reactivar más aspectos de la economía y de nuestras vidas", precisó, insistiendo en que cualquier medida se tomará con "mucho cuidado y precaución", monitoreando su efecto en la tasa de infección.

Un asesor científico del gobierno dijo al diario Sunday Times que el Reino Unido podría superar las 100 mil muertes por coronavirus si el confinamiento se levanta demasiado rápido.