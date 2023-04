Dalai lama ofrece disculpas tras besar a un menor de edad en la India

Tras viralizarse un video en donde el Dalai lama besa en la boca a un menor de edad durante un evento público de la Fundación M3M llevado a cabo en febrero en la India, el líder religioso ha ofrecido disculpas.

A través de la oficina del Dalai lama, se informó que lamentaban el incidente y se disculpaban con la familia del niño.

"Desea disculparse con el niño y su familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pueden haber causado", indicó el comunicado.

pic.twitter.com/vlmUbI4vqz — Dalai Lama (@DalaiLama) April 10, 2023

En la publicación realizada a través de Twitter, también agregaron que el Dalia lama solía bromear de forma juguetona con las personas que asistían a sus eventos incluso con cámaras presentes.

"Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras", apuntó la cuenta del Dalai lama.

Beso del Dalai lama a niño indigna al mundo





En el video, se aprecia que el niño sube para acercarse y dar un abrazo al Dalai Lama, pero después éste toma su cabeza y la acerca a la suya.

"Primero aquí", le dice el líder espiritual al menor, y lo incita a darle un beso en la mejilla.

Después, el Dalai lama señala sus labios, y menciona "creo que finalmente aquí también", para luego tomar el mentón del pequeño y besarlo en la boca.

During his meeting with students and members of M3M Foundation at courtyard of Thekchen Choeling Tsuglakhang, His Holiness the 14th Dalai Lama advised a young Indian boy to look up to a good human being who always work for cultivating peace and happiness in the world. pic.twitter.com/EpUoxLwGqC — Tibet.net (@NetTibet) March 2, 2023

El líder tibetano levantó la indignación de las personas, al usar una frase que fue tomada como algo sumamente desagradable, ya que tras besar al pequeño, pronunció "y ahora chúpame la lengua".

Los internautas han señalado al Dalai lama como un acosador por haber besado al menor, además, reprocharon la actitud de las personas que presenciaron el momento, pues en lugar de manifestarse por el acto, se escucharon risas y aplausos.

Con información de Yahir Fragoso