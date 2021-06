Detienen a mujer que provocó carambola en Tour de Francia

La espectadora que originó la caída de varios ciclistas del Tour de Francia con su pancarta, el sábado en Bretaña, fue detenida, informó este miércoles una fuente próxima a la investigación.

"La mujer fue identificada formalmente. Está detenida desde hace algunos minutos y su audición acaba de comenzar", informó a la AFP esta fuente, que precisó que la espectadora es de nacionalidad francesa.

"Una sospechosa está detenida", confirmó, por su parte, a la AFP, el fiscal de la República, de la ciudad de Brest, Camille Miansoni. "Sabremos más de aquí a mañana por la mañana", añadió.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg — daniel (@cyclingreporter) June 26, 2021

El martes había indicado a la prensa que la investigación iba "bien". "Las cosas avanzan y esperamos resolver este caso en un plazo razonable", había asegurado, hablando de "varios testimonios" tras el llamado a la colaboración de gente para encontrar a la espectadora.

"Evidentemente, hay que verificarlos", había añadido, afirmando estar "confiado".

La investigación judicial abierta en el marco de este caso fue confiada a la brigada de gendarmería de Landerneau.

El sábado, en la primera etapa del Tour, una espectadora que agitaba una pancarta, dando la espalda a la dirección que tomaba la carrera, fue atropellada por el pelotón, provocando la caída de muchos ciclistas a 45 km de la llegada.

La investigación ha sido abierta por "lesiones involuntarias con incapacidad que no excede los tres meses por violación manifiestamente deliberada de una obligación de seguridad o de prudencia".

Los ciclistas del Tour de Francia manifestaron el martes su descontento frente a la multiplicación de las caídas, poniendo pie en tierra durante un minuto, 500 metros después del inicio de la cuarta etapa entre Redon y Fougères.