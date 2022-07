Trump critica gobierno de Biden y anticipa posible vuelta en 2024 tras reaparecer en Washington

Por primera vez desde que abandonó el poder en 2021, Donald Trump reapareció este martes en Washington, donde criticó la situación que se vive en su país bajo el mandato del presidente Joe Biden.

"Nuestro país ha sido puesto de rodillas, literalmente de rodillas. ¿Quién lo habría pensado? (...) Nunca hemos tenido nada parecido a lo que está pasando ahora", dijo el republicano.

Además, en un discurso enfocado en la seguridad y en la necesidad de retomar el control, y sin hablar de sus intenciones de cara a las presidenciales de 2024, Trump confió en que un nuevo mandato republicano revierta la actual situación.

El republicano no ha dejado de culpar por la crisis en el país al demócrata de Biden. | Foto: Reuters

"Este noviembre la gente votará (en las legislativas) para detener la destrucción de nuestro país y votará para rescatar el futuro de Estados Unidos. Estoy aquí para comenzar a hablar sobre lo que debemos hacer para lograr ese futuro cuando obtengamos una victoria triunfal en 2022 y cuando un presidente republicano recupere la Casa Blanca en 2024, algo que creo de verdad que sucederá", aseguró el exmandatario.

Asimismo, señaló que la inflación en niveles históricos del 9.1 %, el precio de la gasolina igualmente en precios máximos y una inseguridad descontrolada, en su opinión, han hecho que en Estados Unidos no haya en estos momentos ni seguridad ni libertad.

"Solo hace dos años teníamos una economía floreciente como nunca se había visto antes, la frontera más fuerte y segura en la historia de Estados Unidos, independencia energética y precios de la gasolina históricamente bajos.

"Las ciudades dirigidas por demócratas están disparando los registros de criminalidad. Nuestro país está sufriendo una humillación histórica tras otra en el escenario mundial. Y luego en casa, nuestros derechos y libertades más básicos están totalmente bajo asedio. El sueño americano se está haciendo trizas", dijo.

¿Trump anticipa su regreso para 2024?

Su regreso a Washington, como todo lo que le rodea, estuvo rodeado de controversia. Mientras hay republicanos que cuestionan su supremacía en el partido, el anuncio formal de su eventual candidatura de cara a las presidenciales de 2024 es para otros solo una cuestión de tiempo.

Durante su discurso también dejó abierta la posibilidad de volver para las elecciones de 2024.

Trump no ha reconocido aún su derrota en los comicios de 2020. | Foto: Reuters

"Me presenté una primera vez y gané. Después me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo", dijo

Además, el exmandatario republicano se negó a quedarse en un segundo plano e insistió en que se sacrifica por Estados Unidos.

"Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a la gente de nuestro país", sostuvo.

Trump reapareció en Washington en un momento en que nuevas revelaciones del comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, mientras se certificaba la victoria electoral de Biden, han probado que él no quiso frenar a tiempo la protesta, en la que hubo cinco muertos, ni tampoco desacreditar a los infractores.