Élite militar de EU rompe con Trump

NUEVA YORK. La cúpula militar y el presidente estadounidense, Donald Trump, siguen ahondando en sus diferencias después de que el mandatario la acusara de querer contentar a los grandes contratistas con guerras y de que la élite castrense diera la espalda al republicano tras varias revelaciones sobre el desdén mostrado por los caídos en el campo de batalla.

Trump reconoció en rueda de prensa lo que en Washington es un secreto a voces: “No voy a decir que la (cúpula) militar esté enamorada de mí. Los soldados sí lo están, la gente en lo alto del Pentágono probablemente no porque sólo quieren pelear en guerras y que todas esas maravillosas compañías fabriquen bombas y construyan aviones y que sigan felices”.

Mundo Trump calificó de estúpidos a latinos, según libro de su exabogado

En una declaración pública en respuesta a Trump que no suele darse en el discreto estamento militar, el jefe de gabinete del Ejército, el general James McConville, dijo ayer en un evento digital que “los líderes militares sólo recomendarían enviar tropas si así lo requiere la seguridad nacional y como último recurso”.

La inusual denuncia de Trump llega después de que un artículo de la revista The Atlantic asegurara que en 2018 rechazó visitar el cementerio militar de AisneMarne, donde yacen los estadounidenses caídos en la batalla de Belleau Wood, en la Primera Guerra Mundial, porque estaba lleno de “perdedores” y “fracasados”.

Trump ha negado reiteradamente que hiciera esas declaraciones, pero ningún miembro de peso del Pentágono o del estamento militar ha salido a defenderle públicamente por unas declaraciones que han confirmado fuentes que estuvieron en lo más alto de la administración Trump al Washigton Post, CNN y Fox News.

El silencio más atronador es el del exjefe de gabinete de Trump y general de cuatro estrellas retirado John Kelly, que no ha salido a desmentir las revelaciones sobre el presidente, pese a que lo acompañó en ese viaje a Francia en 2018 y fue hombre de confianza del mandatario durante los primeros tres años de mandato.

No voy a decir que la (cúpula) militar esté enamorada de mí, los soldados sí; la gente del Pentágono no porque sólo quieren pelear en guerrasDonald Trump / Presidente de EU

El artículo de The Atlantic afirma que Trump canceló la visita al cementerio porque estaba más preocupado por que la lluvia y el viento le estropearan el pelo.

Pese a que tradicionalmente las familias militares se declaran en un 55% conservadoras, una encuesta del mes pasado del diario Military Times aseguraba que el republicano está perdiendo terreno entre los uniformados, con sólo 37.4 % que se inclina por votar por él y 41.3 % que prefiere al candidato demócrata, Joe Biden.

El que fuera portavoz del Pentágono, el vicealmirante John Kirby, mostró el abismal contraste en Twitter al compartir una frase en la que el presidente y exgeneral de cinco estrellas Dwight Eisenhower (1890-1969) alertaba sobre el peligro de excederse en el peso de la defensa: “Cada arma que se fabrica, cada acorazado que se bota, cada cohete que se lanza, significa en el sentido último el robo a aquel que pasa hambre, que no tiene sustento, aquel que pasa frío y no tiene cobijo”.

Además, Trump suma otros problemas y ayer no descartó poner dinero de su propio bolsillo, tras una información publicada en el diario The New York Times donde se apuntaba que su apuesta electoral podría tener problemas de financiación.

Preguntado sobre cuánto podría gastarse de su bolsillo, Trump señaló “lo que sea necesario”.

Ayer, Trump se lanzó en una gira por Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Nevada en un intento de disputarle votos a su rival demócrata Joe Biden, que pese a su perfil bajo encabeza las encuestas para las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos.