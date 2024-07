Elon Musk desata la polémica al compartir un video manipulado de Kamala Harris en X

Elon Musk, dueño de la red social X, desató polémica al compartir un video manipulado de la campaña electoral de Kamala Harris, vicepresidenta estadounidense. Su publicación generó inquietud sobre el poder de la inteligencia artificial para difundir desinformación a solo tres meses de las elecciones.

Musk difundió el video en su plataforma X el viernes por la noche, sin indicar explícitamente que se trataba de un video manipulado, aparentemente infringiendo las normas de su propia red social.

La grabación utiliza imágenes similares a las de un anuncio que Kamala Harris, aspirante demócrata, publicó esta semana en sus primeros días de campaña por la presidencia. Sin embargo, el video publicado por Musk cambia el audio original por una voz que imita de manera convincente a la vicepresidenta.

"Yo, Kamala Harris, soy candidata demócrata a la presidencia porque Joe Biden finalmente expuso que está senil en el debate", afirma la voz en el video, en el que también se asegura que Harris ha sido elegida para cumplir con las cuotas de "diversidad" por ser mujer de ascendencia india y jamaicana.

El pueblo quiere la verdad de Harris, no las mentiras de Musk y Trump: portavoz

En un comunicado en respuesta al video, una portavoz de la campaña de Harris arremetió contra Musk y el expresidente Donald Trump: "Creemos que el pueblo estadounidense quiere la verdadera libertad, oportunidad y seguridad que ofrece la vicepresidenta Harris; no las mentiras falsas y manipuladas de Elon Musk y Donald Trump".

El video, que parece haber sido manipulado con inteligencia artificial, fue publicado originalmente por una cuenta de YouTube llamada "Mr Reagan", que lo etiquetó como parodia.

No obstante, cuando Musk compartió la grabación, que el domingo por la noche ya había sido vista 138 millones de veces, solo escribió "Esto es asombroso" con un emoji de risa, sin mencionar que el contenido era falso.

Esta acción de Elon Musk podría haber violado las políticas de X, que establecen que los usuarios "no pueden compartir contenido sintético, manipulado o fuera de contexto que pueda engañar o confundir a las personas y causar daño".

El video es un ejemplo de cómo las imágenes, videos o clips de audio generados por la inteligencia artificial, que parecen reales, podrían influir la opinión de los votantes en estas elecciones.

En estos comicios, Musk ha respaldado a Trump, quien ya ha sido declarado oficialmente como candidato republicano.