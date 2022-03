SOY Aceleran la inclusión en la moda

El Tommy Hilfiger Fashion Frontier Challenge anunció que ya están abiertas las solicitudes para la cuarta edición de su programa global, que hace eco de la visión de sostenibilidad de la iniciativa “Waste Nothing and Welcome” (No desperdicies nada y recibe a todos).

La iniciativa amplifica y apoya las ideas y voces de emprendimiento social que están dando forma a ideas transformadoras para crear un futuro más inclusivo en el ámbito de la moda, algo que se ha venido buscando desde hace varios años.

La marca asegura que cuenta con objetivos y compromisos hacia la inclusión, la diversidad y con el reconocimiento de equidad e igualdad de oportunidades.

De acuerdo con información de AFP, la idea es animar puntualmente a las comunidades históricamente sub-representadas, incluidas las personas de color, las de raza negra y los indígenas, las personas con algún tipo de discapacidad y mujeres, a que presenten su candidatura este año.

A decir de sus organizadores, el Fashion Frontier Challenge tiene como objetivo reunir a una gran cantidad de emprendedores de todos los ámbitos posibles, para así poder invertir en conocimientos y recursos con el único fin de aprovechar el poder único de sus innovaciones e ideas.

“Yo mismo como emprendedor, siempre tuve la idea y quise construir una marca de estilo de vida que fuera global y que incluyera a todo el mundo, una filosofía que sigue viva a través de todo este desafío”, dijo el propio Tommy Hilfiger.

Los ganadores de la convocatoria recibirán los siguientes premios para así apoyar sus ideas y propuestas de negocio:

200 mil euros, repartidos entre dos ganadores

15 mil euros para el elegido como favorito del público

Una tutoría de un año con los expertos globales internos de Tommy Hilfiger

Una tutoría y un curso de un año la escuela de negocios INSEAD

La misma también extendió una invitación a sus aficionados a participar en la primera fase del proceso como jueces digitales, con lo que ayudarán a acotar las candidaturas hasta llegar a las 50 mejores.

De los 50 mejores se hará otra selección, donde quedarán seis finalistas mediante un procedimiento interno. También se invitará a cada finalista a que siga desarrollando su plan de negocio con apoyo de los expertos externos y de la marca Tommy antes del evento final.

Con la ayuda de estos expertos y asesores, los finalistas se encargarán de presentar su concepto ante un jurado y ante gente de la marca en el evento final, a principios de 2023.

Martin Hagman, director ejecutivo de Tommy Hilfiger Global y PVH Europe, expresó:

“En Tommy Hilfiger, queremos trabajar de manera conjunta con las comunidades para impulsar la innovación, la inclusión y la diversidad, con el fin de promover un cambio duradero (…) Estamos deseando ver qué ideas surgen para apoyar a las comunidades y ayudar a definir el futuro de la moda”.

La creación del Fashion Frontier Challenge fue en 2018, y desde entonces han destinado 550 mil euros para apoyar a emprendedores de todas partes del mundo.

Entre los ganadores de la tercera edición se encuentra Lalaland, una plataforma con sede en los Países Bajos que utiliza la inteligencia artificial para generar modelos sintéticos personalizados e inclusivos de diferentes etnias, y UZURI K&Y, una marca de calzado ecológico con sede en Ruanda que utiliza neumáticos de coche reciclados del África subsahariana y da empleo a jóvenes locales.

En cuanto al voto que va al favorito del público, se lo llevó Clothes to Good, una empresa social que tiene su sede en Sudáfrica y crea microempresas y puestos de trabajo para las personas que cuentan con alguna discapacidad, todo esto a través del reciclaje textil.

