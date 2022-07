En septiembre elegirán al primer ministro que sustituye a Boris Johnson

El Partido Conservador británico informó que el próximo 5 de septiembre anunciarán a su nuevo líder y futuro primer ministro, que sustituirá a Boris Johnson, quien renunció el pasado 7 de julio debido a fuertes presiones de los líderes partidistas.

A fin de acelerar las primarias para apartarlo del poder, el llamado Comité 1922, que aglutina al grupo parlamentario conservador, ha acordado hoy nuevas normas electorales, después de renovar su propia ejecutiva.

El comité, presidido por Graham Brady, ha decidido que los candidatos a suceder a Johnson necesitarán el respaldo de al menos 20 diputados "tories", de los 8 requeridos hasta ahora, con el objetivo de reducir el número de aspirantes.

Te puede interesar: ¿Cómo se escoge al sucesor de Boris Johnson para el cargo de primer ministro en Reino Unido?

La ejecutiva conservadora determinó además que quedarán eliminados en la primera ronda de votación, el próximo día 13, los aspirantes que no obtengan al menos 30 votos de los 358 diputados conservadores en la Cámara de los Comunes.

Las bases eligen entre dos finalistas

El Comité 1922 prevé celebrar dos rondas eliminatorias esta semana -miércoles y jueves- y organizaría otras más la semana próxima si fuera necesario. La intención es tener a dos finalistas antes del receso parlamentario de verano, que empieza el 21 de julio, indicó Brady.

Mundo Debo seguir adelante y eso haré, dice Boris Johnson mientras su gabinete se deshace



Los dos aspirantes más votados por los diputados se someterían entonces a una elección por correo entre los afiliados al partido gobernante -unos 200.000, según datos de 2021-, después de una campaña electoral en agosto, indicó el jefe de los parlamentarios "tories".



Esto significa que apenas un 0,30 % de los 67,2 millones de habitantes del Reino Unido elegirán al futuro primer ministro, a no ser que en los meses venideros el ganador convoque elecciones generales anticipadas, como ya piden los laboristas. Actualmente, están previstas para 2024.

Johnson se mantiene al margen

Una vez revelado el líder conservador el 5 de septiembre, el proceso para que sea nombrado primer ministro puede organizarse en un plazo de 24 horas y requiere ir al Palacio de Buckingham para que sea investido por la reina Isabel II de Inglaterra.



El plazo de presentación de candidaturas para las elecciones primarias del Partido Conservador, con las nominaciones preceptivas, empieza y acaba mañana, precisó el presidente del Comité 1922.



Al menos once candidatos se han postulado para suceder a Johnson, entre ellos el que fuera ministro de Economía durante la pandemia, Rishi Sunak, y la aún ministra de Exteriores, Liz Truss.



Mientras que Sunak tiene ya las 36 nominaciones, se espera que otros colegas se queden en el camino al no reunirlas.



Aunque el antiguo canciller del Exchequer es el favorito de las casas de apuestas, una encuesta entre las bases conservadoras arroja hoy en primer lugar a Penny Mordaunt, actualmente secretaria de Estado de Comercio que previamente fue ministra de Defensa en el Ejecutivo "tory" de Theresa May.

Los afiliados apoyan también a la relativamente desconocida Kemi Badenoch, secretaria de Estado de Igualdad, y a Sunak en tercer lugar, mientras que las últimas posiciones las ocupan Sajid Javid -ministro de Sanidad cuya dimisión el martes precipitó la caída de Johnson-; Grant Shapps, ministro de Transporte; y la ministra del Interior, Priti Patel -que aún no ha confirmado si se postulará-.

Mundo Boris Johnson dimite como primer ministro de Reino Unido



En medio de la carrera por el liderazgo, que se centrará en la próxima política fiscal, Johnson aclaró hoy que no respaldará públicamente a ninguno de los candidatos, a fin de "no perjudicar" sus opciones de ser elegido.



El político de 58 años hizo estas declaraciones durante un acto en Londres, cuando también dijo estar "determinado" a cumplir con el mandato que se le encomendó en las elecciones generales de 2019, que ganó por mayoría absoluta, en sus últimas semanas al frente del Gobierno.



No obstante, el líder de la oposición laborista, Keir Starmer, ha amenazado con presentar una moción de censura en la Cámara de los Comunes para forzar su salida inmediata, al tiempo que pide al nuevo líder que convoque elecciones generales. EFE