EU acusará a Boeing de fraude y le ofrecerá un acuerdo para evitar que vaya a juicio

El Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene previsto acusar a Boeing de fraude y ofrecerle un acuerdo de culpabilidad para evitar que vaya a juicio, según fuentes citadas por los diarios The New York Times y The Guardian.

Boeing tiene hasta finales de esta semana para decidir si acepta el acuerdo elaborado por el Departamento de Justicia en relación con dos accidentes aéreos: uno ocurrido en 2018 en el que murieron 189 personas que volaban con la aerolínea Lion Air, y otro en 2019 en el que perdieron la vida 157 personas que volaban con Ethiopian Airlines.

Ambos siniestros provocaron una alarma global entre los reguladores aéreos, que prohibieron el vuelo de aeronaves de Boeing durante casi dos años.

¿En qué consiste el acuerdo entre Boeing y EU?

Aunque los detalles del acuerdo de culpabilidad ofrecido a Boeing aún no son públicos, fuentes citadas por The Guardian y The New York Times indican que incluiría el pago de una multa, un periodo de prueba de tres años y la supervisión de Boeing por parte de una entidad externa.

Paul G. Cassell, abogado que representa a las familias de las víctimas, afirmó en un comunicado que este tipo de acuerdo no cumple con lo que las familias de las víctimas de esos accidentes habían solicitado.

De hecho, las familias han interpretado el acuerdo como una especie de "trato preferencial" ya que no obligaría a Boeing a admitir responsabilidad por la muerte de las 346 personas que fallecieron en los dos siniestros, según indicó el abogado a The Guardian y The New York Times.

"Las familias se opondrán enérgicamente a este acuerdo de culpabilidad", prometió Cassell, quien añadió: "La memoria de 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto".