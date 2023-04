EU y Filipinas inician ejercicios militares en conjunto tras cerco de China a Taiwán

Los Ejércitos de Estados Unidos y Filipinas comenzaron este martes sus mayores ejercicios militares conjuntos de la historia, unas maniobras que consolidan la renovada alianza militar entre los dos países en plena escalada de tensiones con Pekín en el mar de China Meridional y alrededor de Taiwán.

"A través de estos ejercicios, las fuerzas filipinas y estadounidenses perfeccionarán su interoperabilidad, aumentarán sus competencias y complementarán sus capacidades mediante la colaboración, garantizando que estén preparadas para responder juntas a los retos del mundo real", declaró el comandante de los Marines de EU, Eric Austin, durante la ceremonia de apertura celebrada este martes en Manila.

Los ejercicios anuales, llamados "Balikatan", reunirán este año a más de 17 mil 600 efectivos (12 mil 200 soldados estadounidenses, 5 mil 400 filipinos), casi el doble que en 2022, incluirán por primera vez fuego real con misiles Patriot y sistemas de defensa Avengers y se celebrarán desde este martes hasta el 27 de abril, según confirmó a EFE un portavoz del Ejército filipino.

Soldados filipinos y estadounidenses saludan delante de sus banderas nacionales mientras suenan sus himnos nacionales durante la ceremonia / Foto: AFP

Además, añadió esta fuente, dispararán con misiles HIMARS a un pesquero inutilizado en la provincia de Zambales, al noroeste del archipiélago y cercano al Bajo del Masinloc, un atolón situado en aguas territoriales filipinas que China invadió en 2012 como parte de sus "reclamaciones históricas" en el mar de China Meridional (que Filipinas llama mar de Filipinas Occidental).

Para el profesor emérito de la Universidad Nacional Australiana, Carlile Thayer, especializado en el Sudeste Asiático, "los conocimientos utilizados en este ejercicio podrían aplicarse al hundimiento de un buque de guerra chino", asegura hoy en una nota.

Demostración de fuerza

Este "Balikatan", notablemente más numeroso en tropas, despliegue militar e intensidad de fuego real, es el ejercicio más potente desde que estas maniobras fueron inauguradas hace 39 años, y también se trata del de mayor amplitud hasta la fecha en cualquiera de las modalidades de ejercicios existentes entre ambos países, confirmaron a EFE desde el Ejército filipino.

Las maniobras sirven de guinda a la reforzada alianza militar entre Washington y Manila para frenar las ambiciones expansionistas de China en el mar de China Meridional y en Taiwán.

La semana pasada, Filipinas anunció cuáles son las cuatro nuevas bases militares del archipiélago a las que tropas de EU tendrán acceso (elevando el total a nueve), una de ellas en la parte más septentrional del archipiélago, a unos 400 kilómetros de Taiwán, mientras otra está en la isla de Balabac, cercana a las islas que Pekín y Manila se disputan en el mar de China Meridional.

Precisamente allí, cerca del archipiélago Spratly, EU envió a su destructor USS Milius el lunes, una acción que China condenó alegando que Pekín tiene "soberanía indiscutible" sobre las islas y sus aguas adyacentes.

La demostración de fuerza de EU coincide con el fin la víspera de unas maniobras militares chinas alrededor de Taiwán simulando el bloqueo de la isla autogobernada cuya soberanía es reclamada por Pekín, en represalia por la reunión del pasado miércoles en California entre la presidenta taiwanesa, Tsai Ing-wen, y el presidente de la Cámara de Representantes de EU, Kevin McCarthy.

Juego de dos bandas

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., trató de calmar ayer los ánimos, asegurando que China no debe inquietarse por la localización de las bases a las que EU tendrá acceso, ya que, "si nadie nos ataca, no tienen que preocuparse porque no lanzaremos una ofensiva".

"Lo que hacemos es seguir reforzando la defensa de nuestro territorio", añadió.

Activistas queman una bandera estadounidense mientras participan en una protesta contra las maniobras militares conjuntas Balikatan entre Filipinas y EU / Foto: AFP

Aunque desde que llegó al poder en junio Marcos Jr. ha reforzado sus lazos con EU, tras el viraje hacia China del expresidente filipino, Rodrigo Duterte (2016-2022), trata igualmente de mantener la sintonía con Pekín, su mayor socio comercial.

Un difícil juego de equilibrios mientras Filipinas y EU vigorizan sus relaciones: en paralelo, este martes el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, se reunirá con su homólogo filipino, Eric Manalo, en Washington, antes de la visita del jefe de la diplomacia de Washington a Vietnam y Japón en los próximos días.

Estados Unidos es el único país que tiene un Acuerdo de Defensa Mutua con Filipinas, firmado en 1951 en plena Guerra Fría, según el cual ambos países se defenderían mutuamente en caso de ataque de un tercero.