Explosión de gas en un hotel de Texas deja 11 heridos

Por lo menos 11 personas resultaron heridas a causa de una explosión de gas natural ocurrida la tarde de este lunes en un hotel de Fort Worth, ciudad que pertenece al área metropolitana de Dallas, Texas.

La explosión ocurrió a las 15.45 hora local en el hotel Sandman Signature y dejó una gran cantidad de escombros y echó abajo una parte de la fachada del edificio.



En una conferencia de prensa, el portavoz del Departamento de Bomberos de Fort Worth, Craig Trojacek, dijo que 11 personas fueron llevadas al hospital, una de las cuales se encuentra en estado crítico y dos con heridas serias.

El personal de emergencia aún busca entre los escombros posibles víctimas.



El hotel se encuentra en el centro de la ciudad, cerca al Ayuntamiento y el centro de convenciones. Es parte del edificio W.T. Waggoner, una torre de 20 pisos que fue construida hace más de 100 años. En 1979 la construcción fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos y en 1985 fue objeto de restauración.

The #FWFD (along with multiple other emergency responders) is on scene of a major incident in downtown #FortWorth. PLEASE avoid this area. We will provide updated information as it becomes available. Follow our #FWDowntownAlert for updated details moving forward. pic.twitter.com/XK5sHtTaBe — Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) January 8, 2024

La Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de fuego (ATF, en inglés) de Estados Unidos dijo que las primeras investigaciones apuntan a que la explosión fue causada por gas natural.

La Policía ha bloqueado varias cuadras alrededor del inmueble y ha instado al público a evitar el centro de la ciudad, donde aún hay olor a gas.