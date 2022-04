Erupción del volcán Tonga desató una onda expansiva única en su historia, científicos la recrean

Luego de que el volcán submarino de Tonga, ubicado en el Pacífico, entrara en erupción, inmediatamente se ocasionó un tsunami que devastó muchas de sus islas colindantes azotando 0que se encontraban, incluso, al otro lado del océano.

Sin embargo, detrás de ella ocurrió un suceso que es visto muy pocas veces por los científicos, de hecho tal acontecimiento no ocurría desde hace ya medio siglo: una onda de presión a escala planetaria - u onda de choque - a nivel atmósfera.

Para encontrar los detalles de tal acontecimiento, el oceanógrafo físico del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en España, Ángel Amores, realizó una visualización basada en una simulación.

De acuerdo con su análisis la onda de choque del volcán Tonga tardó 36 horas en circunnavegar el globo, con una velocidad igual a la del sonido y extendiéndose en anillos concéntricos del volcán Tonga.

“Esta es la primera vez que veo algo así”, declaró el doctor oceanográfico para una entrevista con agencias españolas.

First simulation of the atmospheric pressure disturbances generated by the #Tonga volcano explosion compared with observations from different locations. Not bad results for a first guess.@IMEDEA_UIB_CSIC @UIBuniversitat pic.twitter.com/d26wmGiDJY — Angel Amores (@an_amores) January 21, 2022

Volcán Tonga desata “estampido sónico gigante”

¨De acuerdo a los involucrados, la implosión del volcán provocó un movimiento que comprime el material circundante, en este caso aire, provocando pequeñas alteraciones a las propiedades atmosféricas locales, como la temperatura del vapor de agua,derivando en imágenes de ondas que podían ser vistas a través de imágenes satelitales.

El Doctor Mark Bolsough, del Laboratorio Nacional de los Álamos en Nuevo México, describe a un estampido sónico como un tipo de onda de choque, que es causada por la acumulación de moléculas de aire presurizado.

Como ejemplo, el Dr. Bolsough describió que las ondas derivadas de la explosión del Tonga, son similares a las que alcanza un avión cuando supera la velocidad del sonido; alrededor de 650 millas por hora.

No obstante el estampido sónico es un evento que se presenta en el suelo a lo largo de un camino que tiene marco, sin embargo en ocasiones éste "camino" puede ser mayor, tal y como ocurrió con la implosión del volcán Tonga, que se percibió alrededor de todo el mundo.



Fue como un estampido sónico global gigante

describió el Dr. Bosloug

¿Ondas de choque de esta magnitud en el pasado?

De acuerdo con el Dr. Amores, así como otros científicos que analizan las actividad oceano-volcánica indicaron que la actividad del Tonga no fue la primera registrada en la historia.

Los investigadores señalan que una onda de choque similar se registró en el pasado ello debido al armamento soviétivo conocido como “Tsar Bomba”, el cual fue detonado sobre el Ártico soviético en 1961 provocando una onda de choque equivalente a 50 megatones de explosivos TNT.

“Ciertamente la explosión de Tonga liberó más que esa cantidad de energía. Podemos decir eso cómodamente”, expresó al respecto el doctor Amores.

Por otro lado, hay un registro de una onda de choque similar en 1883. El Dr. Boslough señala que la erupción del volcán Krakatau creó una onda de choque a nivel global que provocó olas oceánicas en los puertos de todo el mundo.

Esta onda expansiva destrozó los tímpanos de marineros de una embarcación que se encontraba a 40 millas de distancia; además de ser registrada por barómetros de todo el mundo y dar la vuelta al globo al menos tres veces.

“Sin embargo esta vez (explosión de Tonga) es la primera que lo vemos suceder en tiempo real”, señala el investigador Boslough.

Cambios en la presión del aire por explosión de Tonga

En la visualización realizada muestra además el cambio que sufrió la presión del aire derivado de la explosión de Tonga, el cual revela diferencias en el nivel del agua con respecto a un promedio móvil de 60 minutos, para considerar el nivel de las mareas.}

Con infomación de: Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en España, EFE









