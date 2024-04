Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, denuncia tortura en su detención

“Me apalearon y yo me desvanezco y todavía me decían, ‘párese, párese’, pero yo no podía por la paliza que me habían puesto”, dijo el exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en un video compartido por su abogada, Sonia Gabriela Vera García, quien asegura que Glas está en huelga de hambre.

“Finalmente establecimos contacto con Jorge, quien está en huelga de hambre. (Jorge Glas) expresó su agradecimiento hacia el gobierno mexicano”, escribió en su cuenta de X la abogada del ex vicepresidente de Ecuador, Sonia Vera.

El funcionario, quien fue detenido durante el asalto a la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril, explicó en un video de un minuto y 24 segundos, cómo fue su arresto y asegura que fue torturado por la policía ecuatoriana.

“Cuatro policías ahí me leyeron los derechos, me sientan, yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos y me sientan ahí y me desvanezco y me dicen ‘párese, párese’, y yo me trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado”, dijo Jorge Glas.

Vera señaló que Glas agradeció al Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por haberle otorgado el asilo.



El asilo no me dio la libertad, pero me dio la dignidad de ser un perseguido político.Jorge Glas, en una videoconferencia con su abogada.

Jorge Glas expuso en un enlace por Zoom con sus abogados que hay dos videos que demuestran que fue víctima de tortura.

“Me bajaron del carro, todo torturado, amarrado de los pulgares, como en la época de la dictadura. Que bueno que el presidente López Obrador haya hecho públicas las imágenes”, dijo Glas.

Glas aseguró que no bajará la guardia y que seguirá exhibiendo que es víctima de persecución política de parte del gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El gobierno de México presentará mañana jueves una denuncia internacional en contra de Ecuador, por la irrupción de su policía en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glas.

“Decidimos posponer para mañana (jueves) la presentación de la denuncia por los hechos autoritarios por esta toma, el asalto a nuestra embajada en Ecuador”, dijo el presidente López Obrador al inicio de su conferencia mañanera de este miércoles.

El exvicepresidente, que ocupó el cargo durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017) y a inicios también de la administración de Lenín Moreno (2017-2021), tenía una orden de detención para su reingreso en prisión, al encontrarse imputado por el presunto delito de peculado (malversación de fondos públicos) en el caso de la reconstrucción tras el terremoto de 2016.

Glas se encontraba en la Embajada de México en Quito desde el 17 de diciembre de 2023, a donde había ingresado en calidad de huésped para después solicitar asilo al declararse un perseguido político y víctima de 'lawfare' (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos), lo que el Gobierno ecuatoriano rechaza enfáticamente.

La Justicia también había dictaminado que debía volver a prisión para acabar de cumplir una pena de ocho años de prisión por dos condenas por cohecho y asociación ilícita, la última de ellas en el marco del caso Odebrecht, por las que ya estuvo cerca de cinco años entre 2017 y 2022.





